Conte e Salvini | prossime vacanze in Puglia | ecco le curiosità

Emmanuel Macron - la frase sussurrata a Giuseppe Conte : 'So che il problema di Salvini' : L'errore fatale del presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato quello di accettare alla fine di far visita al presidente francese Emmanuel Macron , nonostante gli insulti piovuti da Parigi sul ...

L'unico problema tra Conte e Macron è Salvini. Come è andato il vertice di Parigi : Una "perfetta sintonia" e l'annuncio di un nuovo bilaterale Italia-Francia in autunno a Roma per rafforzare la cooperazione tra i due paesi. Dopo le tensioni dei giorni scorsi sul nodo migranti, è pace fatta tra il presidente del consiglio Giuseppe Conte e quello francese Emmanuel Macron dopo i giorni "turbolenti a causa dell'affare Aquarius" Come li ha definiti Conte. La stoccata a Salvini Anche se ...

SONDAGGI MIGRANTI/ Con Aquarius il governo Conte perde voti - ma Salvini schizza al 59% : Il 59% degli italiani è d'accordo con la scelta di chiudere i porti. Il consenso al governo giallo-verde invece cala, per la debolezza del M5s.

Macron-Conte - intesa sugli hotspot. Eliseo contro Salvini : «Un asse con Berlino e Vienna? No» : Va in scena all'Eliseo, nella sala delle Feste, la tregua fra Italia e Francia, dopo la settimana di crisi diplomatica provocata dal caso Aquarius. Sorrisi, toni calorosi fra il presidente del...

Parigi - pace Macron-Conte 'Voltare pagina sui migranti'. Ma l Eliseo attacca Salvini 'Asse con Vienna e Berlino Riporta a un triste passato' : Parigi. Volti distesi e sorridenti in conferenza stampa. 'Sintonia' e 'convergenza' sono le parole più ripetute. Macron e Conte siglano la pace, o almeno l'armistizio, tra Italia e Francia dopo lo ...

Il premier Conte a Parigi vede Macron ma Salvini : "Irresponsabili oltre confine" : Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel cortile d'onore dell'Eliseo, dove era...

Corona - bordata al nuovo Governo : "Salvini e Di Maio il nulla assoluto - Conte falso" : "Questo Governo non mi piace assolutamente e non è un Governo di destra. Governano due uomini di due partiti completamente opposti che si sono uniti per soddisfare le proprie velleità personali...

"Rispetto e collaborazione". Salvini istruisce Conte prima del bilaterale con Macron : "Guardate che accade a Ventimiglia" : Rispetto e collaborazione. È quello che Giuseppe Conte chiederà a Emmanuel Macron, spiega Matteo Salvini, oggi impegnato a Genova nella visita al sovrintendente di polizia ferito in una tragica collutazione in cui ha perso la vita il giovane Jefferson Tomalà e confermare che "entro 2-3 settimane i poliziotti saranno dotati di taser".Conte chiederà "innanzitutto rispetto, perchè se andassimo a Ventimiglia i ...

Aquarius - vertice Conte-Macron a Parigi/ Disgelo Italia-Francia? Salvini : nave migranti in Spagna - no crociera : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è Disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Conte vede Macron. Scontro con Salvini sulle quote dei rifugiati : C’è un misterioso presunto scambio di persona che non è emerso attraverso il comunicato ufficiale dell’Eliseo e la successiva dichiarazione rilasciata da Giuseppe Conte dopo la telefonata notturna del disgelo del presidente francese Emmanuel Macron. Le scuse che aveva preteso il premier, sostenuto con ruvidezza dal ministro dell’Interno Matteo Salv...

La Comedie francaise. Macron fa pace con Conte. Ok di Salvini che sposta il tiro sulle ong : Dopo quasi tre giorni di 'Comedie francaise', si chiude lo scontro tra Italia e Francia sull'immigrazione. Giuseppe Conte conferma il bilaterale di domani con Emmanuel Macron, il quale stanotte lo ha chiamato, ha preso le distanze dalle accuse arrivate dal suo partito En Marche verso il governo di Roma ("Vomitevole") e ha inquadrato tutta la querelle su binari di "pragmatismo collaborativo", riferiscono alte fonti istituzionali. Matteo Salvini, ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

Italia-Francia - Salvini : 'Bene Conte - badiamo a sostanza' : "Scuse o non scuse, bado alla sostanza non alla forma. Bene il chiarimento con la Francia". Lo ha detto Matteo Salvini, dopo che una telefonata tra il premier Conte e il presidente Macron ha allentato ...