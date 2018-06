Consigliera 5S | Via Almirante? Era voto imprevisto

Pavia - pirata investì Consigliera comunale e la trascinò sull'asfalto : definitiva condanna a 15 anni : Era accusato di tentato omicidio, rapina e ricettazione. Elena Madama è stata ricoverata per mesi e ha subito numerosi interventi chirurghici

Ventimiglia - Defibrillatore in Municipio grazie ai Gettoni di presenza - l' iniziativa della Consigliera Silvia Malivindi del M5s : Questo per me è l'unico scopo della politica e l'essenza della gestione della cosa pubblica. la foto del Defibrillatore è generica