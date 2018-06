Con Marcello Fonte - al via la Festa teatrale dell'intercultura Roma Città Mondo : Al via oggi Roma Città Mondo, Festa teatrale dell'intercultura, dieci giorni di attività per favorire snodi, punti di contatto e di incontro, con un programma di spettacoli e laboratori ad ingresso ...

Al via ROMA CITTÀ MONDO in scena 'FAMIGLIA' Con Marcello Fonte e Fort Apache : Festa teatrale dell'intercultura, in programma dal 17 al 28 giugno al Teatro India, con una rassegna ad ingresso libero di spettacoli, attività, incontri e laboratori realizzati da artisti under 35 ...

Roma - mille persone Contro la chiusura dei porti. C’è anche l’attore Marcello Fonte : “Anche noi siamo stati migranti” : Un migliaio di persone ha partecipato al corteo organizzato ieri a Roma dal movimento femminista Non Una di Meno per chiedere l’apertura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nave dell’Ong Sos Mediterranée che ha tratto in salvo 629 migranti nel tratto di mare tra la Libia e l’Italia e che sta aspettando in mare aperto da tre giorni di capire dove poter effettuare lo sbarco. “La questione delle migrazioni, dell’apertura delle frontiere è ...

Pechino Express - ecco Concorrenti della prossima edizione : da Adriana Volpe e Marcello Cirillo a Eleonora Brigliadori : Gli zaini dei viaggiatori sono quasi pronti per esser messi in spalla. Il viaggio del cast di Pechino Express, edizione numero sette, partirà logisticamente il 22 giugno prossimo, mentre su Rai 2 lo si vedrà montato ad hoc solo a fine settembre con la confermata conduzione di Costantino della Gherardesca. La rotta? Secondo le indiscrezioni, il reality più avventuroso della tivù sbarcherà per la prima volta in Africa: Marocco, Tanzania e Sud ...

Marcello Fonte/ “Flirta” Con Francesca Fialdini a La Vita in Diretta : “Possiamo uscire anche ora...” : Marcello Fonte “Flirta” con Francesca Fialdini a La Vita in Diretta: “Possiamo uscire anche ora...”. Le ultime notizie sull'attore che ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 18:54:00 GMT)

Idea Irpinia - Marcello Rocco in Spagna per inContrare gli emigranti avellinesi : ... tende a rinvigorire il legame tra la nostra comunità e gli emigranti serinesi ed irpini che per i più svariati motivi sono andati in ogni angolo del mondo. Un modo per dire a chi vive a tanti ...

Giulio Sapelli premier - Marcello Sorgi a L'aria che tira : 'Il suo legame Con Matteo Salvini' : Giulio Sapelli premier? La pista sembra calda, anzi caldissima : potrebbe proprio essere l'economista il nome sul quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini potrebbero aver trovato l'accordo. Lo si scoprirà ...

Lunamatrona. Già dal balCone : morto il pizzaiolo Marcello Mereu : Giallo a Barcellona dove un connazionale è morto in circostanze da chiarire. La vittima è Marcello Mereu, nativo di Lunamatrona nel Cagliaritano.

Marcello Pacifico : “Proseguire le battaglie Anief Con la rappresentatività” : Da Palazzo Zapata, sede generale e amministrativa dell’università telematica Pegaso, a Napoli, si è appena conclusa la diretta streaming che ha visto coinvolto Marcello Pacifico, Presidente Anief. Il primo rappresentante del giovane sindacato ha parlato delle prossime elezioni RSU e dei propri obiettivi. Stabilizzazione docenti e personale ATA “Occorre garantire la stabilizzazione del personale docente […] L'articolo Marcello Pacifico: ...

L’aerospazio sbarca nelle Marche - ecco Aerospacelab : dalla SiliCon Valley a San Marcello : L’aerospazio sbarca nelle Marche, nel piccolo Comune di San Marcello (Ancona), dove si trova una startup specializzata in attività sperimentali nell’astronautica e in sistemi per l’aviazione e la difesa, e anche di una associazione che il cui obiettivo è creare nella regione una community di tecnici, ricercatori, professionisti e di imprese nel settore. Se ne parla oggi nell’evento “Spazio al Futuro”, ...

Cantina Villa Marcello a Vinitaly Con vini dedicati alle antenate : Roma, 13 apr. , askanews, Una tenuta agricola di trecento ettari, di cui 70 destinati a vigneto. Siamo a Fontanelle, nel Trevigiano. Il debutto nel mondo del vino della famiglia Marcello risale a fine ...