Commosso addio a Ettore Romoli

«Detto Fatto» - l’addio (Commosso) di Caterina Balivo : «Siamo arrivati alla fine di questa bellissima avventura. Oggi è il nostro ultimo pomeriggio insieme». L’ultima puntata di Detto Fatto con Caterina Balivo inizia con il sorriso, come se fosse determinata a tenere a freno le emozioni prima dei saluti finali. Basta un video che riassume i suoi sei anni nel programma di Raidue, però, per farla sciogliere dolcemente, gli occhi lucidi e le parole colme di calore. Esattamente come quelle che ...

Amici 17 - l'addio di Andreas Muller a poche ore dalla finale - il post Commosso sui social : FUNWEEK.IT - Aveva già dato qualche segnale, ma ora è ufficiale: Andreas Muller ha detto addio ad Amici a poche ore dalla finalissima che ha incoronato Irama e che solo un anno fa lo vedeva vincitore ...

Tiberio Timperi Commosso : addio a Uno Mattina in Famiglia. E Mara Venier trionfa : Tiberio Timperi lascia Uno Mattina in Famiglia che conduceva da 22 anni. Un altro addio in Rai dopo quello di Antonella Clerici a La Prova del Cuoco che ha salutato i suoi fan in lacrime. Timperi, sebbene meno emotivo, di Antonellina, ha tradito una certa emozione nel lasciare il programma del weekend di Rai 1 che conduceva dal 1996, subentrando al posto di Massimo Giletti. Il giornalista comunque continuerà a fare televisione. Per lui si ...

L’addio Commosso di Antonella Clerici a «La Prova del Cuoco» : «La vita va avanti e corre veloce» : Neanche il tempo di entrare in studio che l’applauso è già fragoroso. In sottofondo, la voce di Gianna Nannini che canta Sei nell’anima, la stessa canzone che accompagnò Antonella Clerici nel 2010, quando tornò alla Prova del Cuoco dopo due anni di assenza. «Questa è la musica di quando sono tornata, ma adesso me ne vado ed è definitivo», spiega la conduttrice incapace di trattenere le lacrime. «Non pensavo fosse così difficile, ma è ...

Pippo Caruso - è morto il mitico direttore d'orchestra della Rai : l'addio Commosso dell'amico Pippo Baudo : Il maestro Pippo Caruso è morto a 82 anni. Storico direttore d'orchestra della Rai, a lui era molto legato Pippo Baudo che si è detto 'distrutto per la perdita del carissimo amico'. Caruso ha diretto ...

Parma - Lucarelli addio Commosso al calcio : “tifosi statemi vicino” - la maglia numero 6 verrà ritirata : Alessandro Lucarelli ha parlato ai suoi tifosi dopo la promozione del Parma in Serie A, il capitano lascia il calcio dopo una splendida carriera Alessandro Lucarelli ha deciso di dire basta. Dopo la favolosa cavalcata del suo Parma dalla serie D, culminata con la promozione in Serie A, il capitano del club parmigiano ha dato l’addio al calcio. In un Tardini vestito a festa, ieri Lucarelli ha parlato ai tifosi: “È dura ragazzi. Ho ...

Dramma Francavilla - l’addio Commosso a mamma e figlia : Pescara, 25 mag. (Adnkronos) – Una folla immensa ha partecipato ai funerali nella Chiesa di Cristo Re, a Pescara, di Marina Angrilli e della figlioletta di dieci anni, Ludovica. A ucciderle domenica scorsa è stato Fausto Filippone, marito della donna e padre della piccola, che, dopo aver sterminato la famiglia si è lanciato da un viadotto dell’A14 a Francavilla al Mare (Chieti). La funzione religiosa è stata celebrata dal Vescovo di ...

“Addio Amici - addio Italia”. L’annuncio di Garrison che ha Commosso i fan : Le conferme ufficiali non sono ancora arrivate, ma la voce sta già rimbalzando di testata in testata tra lo stupore degli affezionati spettatori. Amici si prepara infatti a vivere una vera e propria rivoluzione nel corso della prossima stagione, con una serie di novità che andranno a toccare alcune componenti storiche del suo cast. Quasi fatta, salvo imprevisti dell’ultimo momento, per il ritorno di Stefano De Martino che andrebbe incontro ...

Gnocchi : 'Addio di Buffon non mi ha Commosso. Ha scelto di vincere' : Forse perché Francesco ha incarnato un altro modo di intendere il calcio, privilegiando alcune cose, come l'amore per questo sport e per un'unica squadra. Questo me lo ha fatto sentire più vicino. Le ...