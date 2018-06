Come si usa Telegram

Matteo Renzi su Aquarius : “Salvini ha usato 629 persone Come ostaggi politici. Dice che bloccherà gli sbarchi? Mente” : Matteo Renzi interviene sulla questione Aquarius e critica Salvini e il governo Conte: "Io penso che chi vi racconta che ha bloccato gli sbarchi vi prende in giro. Lasciare una nave in mezzo al mare, utilizzando 629 persone come ostaggi per una trattativa politica è sbagliato. Perdiamo voti Dicendo queste cose? Non mi interessa, restiamo umani".Continua a leggere

New York - procura fa causa a Trump e ai suoi tre figli/ “Ha usato la sua fondazione Come libretto di assegni” : New York, procura fa causa a Trump e ai suoi tre figli. “Ha usato la sua fondazione come libretto di assegni”, ha dichiarato Barbara Underwood dopo aver depositato la denuncia(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 20:24:00 GMT)

Trump - procura di New York accusa il presidente : “Ha utilizzato sua fondazione Come un libretto degli assegni” : Ci sono anche 10mila euro per un ritratto di Donald Trump da appendere in uno dei suoi golf club tra le spese per cui il presidente ha usato illegalmente soldi prelevati dalla Donald J. Trump Foundation. Lo sostiene la procura generale dello Stato di New York, che ha accusato il presidente Donald Trump di avere dirottato denaro della sua fondazione a scopi personali. E ne chiede ora lo scioglimento. “come mostra l’indagine, la fondazione ...

Migranti - Salvini : "Francia chieda scusa e amici Come prima" : Matteo Salvini respinge al mittente le critiche rivolte all'Italia dalla Francia per la gestione della nave Aquarius. "Non accettiamo insulti da chi respinge e chiude i porti, se i francesi avranno l'...

Aquarius - Salvini : “Francia chieda scusa e accolga 9mila migranti Come promesso. Bimbi morti in mare sono morti di Stato” : Emmauel Macron “chieda scusa” e “passi dalle parole ai fatti”. E se l’Europa “c’è parli adesso o taccia per sempre”. E poi i numeri dell’accoglienza, gli “undici migranti su 100 che hanno diritto di rimanere” e “il business dei ricorsi”. Matteo Salvini interviene al Senato per informare sul caso della nave Aquarius e, oltre a ripercorrere le giornate di domenica e ...

Scontro Italia-Francia sui migranti : "No insulti - ma se chiedono scusa amici Come prima" : Continua lo Scontro a distanza tra Italia e Francia sull'accoglienza dei migranti. Il ministero degli Esteri ha convocato l'ambasciatore francese, mentre...

Trump e i mondiali di calcio : Come la questione USA-Iran influenza lo sport : La politica di Donald Trump avrà effetti anche sui mondiali di calcio che partiranno questo giovedì: il presidente statunitense ha fatto sì che, a causa del dietro-front da parte di Trump riguardo l’accordo nucleare con l’Iran, le aziende USA che forniscono materiale nel Paese asiatico chiudano le attività. Per questo motivo Nike non potrà fornire le attrezzature alla Nazionale iraniana in occasione dell’imminente torneo calcistico. Molti dei ...

Da Merkel a Kim - ecco Come Trump usa il linguaggio del corpo per dominare i rivali : Kim ha problemi a sedersi? Merkel era raffreddata lo scorso weekend? Chi è interessato alle relazioni internazionali si stupirà a considerare come

Ecco Come il mango può migliorare la salute delle donne in post-menopausa : Un nuovo studio, condotto dall’Università della California, ha svelato gli effetti positivi del mango sulla salute delle donne in post-menopausa. Lo studio, che si basa su precedenti studi animali e cellulari, è il primo a dimostrare tali effetti sugli umani. I ricercatori sono arrivati alla conclusione che il mango può essere un frutto amico del cuore, in grado di svolgere un ruolo nella riduzione del rischio di malattie cardiovascolari. Il ...

Usare Google Maps Come navigatore : Google Maps ha indubbiamente cambiato il modo di spostarsi e viaggiare da un punto ad un altro. Avere tutte le mappe sul proprio Smartphone sembra normale in questo momento storico, ma era utopia solo qualche decennio fa. In questo articolo andremo a vedere come Usare Google Maps come navigatore. Scaricare Google Maps Per prima cosa bisogna ovviamente scaricare l’applicazione di Google Maps dal vostro store. Se avete un telefono Android ...

Calciomercato Genoa - chiusa una tripla operazione in entrata : ecco Come cambia l’11 : Calciomercato Genoa – Il Genoa non si ferma sul mercato, il primo importante colpo è stato piazzato e riguarda il ritorno di Mimmo Criscito, un calciatore di sicuro affidamento ed in grado di fare la differenza. Ma non è finita, in chiusura altre trattative in entrata. Incontro con l’Inter per definire la doppia operazione Emmers-Radu, discorsi ormai avviati e fumata bianca imminente. Quasi fatta anche per il nuovo difensore, si ...

A Raqqa Come in Vietnam - la guerra di annichilimento degli Usa : Poco prima dell’inizio della campagna militare per liberare Raqqa, il segretario Usa alla Difesa James Mattis promise una “guerra di annichilimento” contro lo Stato islamico. Dal 6 giugno al 12 ottobre 2017 le operazioni militari della coalizione a guida Usa per liberare la cosiddetta “capitale” dello Stato islamico uccisero o ferirono migliaia di civili e distrussero buona parte della città. Abitazioni, edifici pubblici e privati e ...

Cantiere di via Bertani - strada chiusa per 8 settimane. Ecco Come cambia la viabilità : Tags: cambio viabilità Cantiere castelletto comune di genova cronaca genova notizie liguria via Bertani Precedente

A causa di un errore - Facebook ha impostato Come pubblici i nuovi post di 14 milioni di utenti : Facebook ha iniziato a inviare avvisi di sicurezza a 14 milioni di suoi iscritti, informandoli che a causa di un errore i loro post potrebbero essere stati condivisi pubblicamente, invece che privatamente. L’errore è stato rivelato giovedì, ma era online The post A causa di un errore, Facebook ha impostato come pubblici i nuovi post di 14 milioni di utenti appeared first on Il post.