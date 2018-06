Come installare MIUI 10 su Xiaomi Mi MIX 2 2S | Mi 6 e Redmi Note 5 Pro

Come installare lingua Italiana su smartphone Android cinesi : Questa guida su Come installare la lingua Italiana su smartphone cinesi può salvarvi la vita, specialmente se avete acquistato un terminale da uno store d’importazione, magari seguendo una delle nostre guide, ma purtroppo non è presente il supporto alla lingua Italiana. Succede spesso con gli smartphone Xiaomi, specie quelli presentati da poco, i quali vengono rilasciati con delle versioni MIUI che non sono pensato per il nostro mercato, ...

Come installare Xiaomi.eu su smartphone Xiaomi : In questa guida vi spiegheremo Come installare Xiaomi.eu sul vostro smartphone Xiaomi, ed il motivo è abbastanza semplice: spesso quando acquistiamo prodotti da store di importazione, Come ad esempio GearBest, potrebbero arrivare con installare una ROM non adatta all’utilizzo del telefono sul territorio italiano. Ci sono infatti molte differenze tra le versioni MIUI, e la Xiaomi.eu è un ottimo compromesso per chi è alla ricerca di una ROM ...

Come disinstallare programmi su Windows 10 : Quando un programma non viene più utilizzato, è consigliato rimuoverlo. disinstallare programmi non è difficile, soprattutto con un PC sul quale è installato Windows 10, l’ultimo sistema operativo di Microsoft. L’OS fornisce ben due modi per disinstallare programmi in maniera completa e pulita. disinstallare programmi su Windows 10 Ci sono due modi effettivi per disinstallare programmi su Windows 10: tramite le Impostazioni oppure ...

Come installare Kodi : Quando si parla di Kodi, la prima definizione alla quale dobbiamo pensare è proprio quella di media center. Un media center è un software che si occupa della riproduzione di musica, video e immagini. Kodi è un media player open source che ci permette di effettuare questo tipo di operazioni. Proprio il fatto di essere open source ha portato alla creazione di una vera e propria community online, la quale gli dedica costantemente supporto ...

Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL [Guida] : [Aggiornamento1 31/05/2018] La community di developer ha pubblicato una seconda guida leggermente più dettagliata su Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950 XL. Link Articolo originale, Abbiamo già visto negli articoli precedenti Come Ben Imbushuo, uno sviluppatore asiatico molto esperto nel modding dei Lumia, fosse riuscito ad installare Windows 10 on ARM sul suo smartphone. Dopo pochissimi giorni, lo stesso developer ha ...

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Come disinstallare programmi Windows 10 : disinstallare programmi è sicuramente una delle prime cose che si impara a fare non appena si prende un po’ di confidenza con il proprio PC, così da rimuovere i programmi che non ci interessano o che non utilizziamo più, da un po’ di tempo. Se sei alle prime armi con un PC e non sai […] Come disinstallare programmi Windows 10

Come Scaricare Torrent Online Senza Installare Niente : Vuoi Scaricare file Torrent gratis? Non sai Come Scaricare file Torrent e hai bisogno di una guida? Ecco la guida più semplice e veloce per Scaricare qualsiasi tipo di file Torrent Online gratis. Guida download film, serie tv, musica, programmi tramite Torrent Come cercare file Torrent con TNTRip e scaricarli gratis Online Oggi voglio portare alla tua attenzione una […]

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali

Come disinstallare programmi Windows 10 : disinstallare programmi è sicuramente una delle prime cose che si impara a fare non appena si prende un po’ di confidenza con il proprio PC, così da rimuovere i programmi che non ci interessano o che non utilizziamo più, da un po’ di tempo. Se sei alle prime armi con un PC e non sai […] Come disinstallare programmi Windows 10

Come installare ADB Su Windows - macOS - e Linux | Guida Aggiornata : Guida download e installazione ADB su PC Windows, macOS, Linux. Come scaricare, Installare e configurare ADB nel modo più semplice e veloce possibile. ADB e Fastboot: la Guida definitiva per PC Windows, macOS, Linux Come Installare ADB su qualsiasi computer Oggi voglio dedicare una Guida a tutti gli utenti Android che ci seguono quotidianamente e che amano il […]

Come installare il Launcher ufficiale di Android P su qualsiasi dispositivo con almeno Android 7 : Vediamo Come installare il Launcher ufficiale di Android P che ora può essere installato su qualsiasi dispositivo con almeno Android 7 Nougat. Ecco Come installarlo e su quali dispositivi funziona Download APK Launcher Android P da installare su tutti gli smartphone Android Android P ha portato tra le varie novità un nuovo Launcher rinnovato e migliorato sotto tutti […]

Come installare Windows 10 on ARM sui Lumia 950XL [Guida] : Abbiamo già visto negli articoli precedenti Come Ben Imbushuo, uno sviluppatore asiatico molto esperto nel modding dei Lumia, fosse riuscito ad installare Windows 10 on ARM sul suo smartphone. Dopo pochissimi giorni, lo stesso developer ha pubblicato su GitHub la prima vera guida su Come far eseguire la versione desktop di Windows 10 studiata per i processori ARM sul Lumia 950XL; quest’ultimo è l’unico dispositivo su cui è possibile ...

Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali : Il tuo PC è troppo lento? Improvvisamente ha smesso di funzionare correttamente? In molti casi puoi risparmiare tempo e fatica (dal cercare a tutti i costi una causa) reinstallando da zero Windows, avendo cura di non perdere i dati personali salvati nelle cartelle utente del sistema. In questa guida troverai Come ripristinare o reinstallare Windows […] Come reinstallare o ripristinare Windows e mantenere i dati personali