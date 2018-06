Coldiretti | Presidente della Sezione Montiporo Giuseppe Porcelli

Messina : Coldiretti - imprenditrice Buemi eletta presidente di Donne Impresa : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - L' imprenditrice agricola Tiziana Buemi è stata eletta responsabile provinciale Coldiretti Donne Impresa di Messina . Per l’ imprenditrice , che ha oltre 1.700 capi ovi caprini, "il ruolo delle Donne per la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali è strategico p

Roberto Moncalvo - presidente Coldiretti : "La lista dei cibi da evitare per non morire avvelenati" : «La differenza tra una fiorentina e una bistecca texana, come quella tra il nostro olio extravergine e una margarina confezionata da qualche multinazionale nordica, può essere la stessa che passa tra la vita e la morte». Non è un’iperbole. Il ragionamento di Roberto Moncalvo, presidente della Coldir