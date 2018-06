Coldiretti Calabria | ' L' agricoltura è bloccata dal freno a mano tirato della Regione'

Coldiretti : migrante ucciso in Calabria - necessario “ridare dignità ai lavoratori” : Devono continuare a comporsi i tasselli per sostituire alla “logica del ghetto” quello della “dignitosa ospitalità per i lavoratori”. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere cordoglio per la tragica scomparsa di Soumaila Sacko, il migrante maliano di 29 anni ucciso da una delle fucilate che hanno ferito altre due persone. Vanno accertate al piu’ presto le responsabilità ma – sottolinea la Coldiretti – bisogna anche lavorare sul ...

Latte - Coldiretti : “In Calabria positivo il trend qualità-quantità” : “Il Latte prodotto in Calabria negli ultimi anni registra una crescita costante, cosi’ come piu’ alto e’ il prezzo liquidato agli allevatori calabresi se confrontato con le altre regioni. Tale risultato e’ dovuto principalmente al lavoro che viene svolto nell’ambito dell’unica Organizzazione di produttori di settore, esistente in Calabria: l’Assolac”. E’ quanto si afferma in un ...

Calabria - Coldiretti : il forte e caldo vento ha sferzato l’area del lametino provocando danni ingenti alle strutture serricole e alle colture : I forti e caldi venti con raffiche impetuose specialmente nell’area del lametino con epicentro tra Curinga e Pizzo Calabro hanno provocato danni ingenti alle strutture serricole e alle colture in atto in particolare ortaggi, fragole anche in pieno campo e fiori. “E’ stata una giornata di passione – comunica Coldiretti Calabria che sta “monitorando la situazione“. Molte serre infatti sono state scoperchiate dalla furia del ...

SOS cinghiali in Calabria - Coldiretti : Gli agricoltori non possono abbandonare i campi : La posta in gioco è alta: l'economia di intere aree e l'incolumità delle persone. Non è escluso che , permanendo l'immobilismo della Regione, la Coldiretti " annuncia Molinaro " farà una serie di ...