Coca-Cola | “Italia impegnata sulla sostenibilità degli imballaggi”

Arriva la Coca Cola Clear : la versione trasparente della bibita più nota al mondo : Arriva la Coca Cola Clear: la versione trasparente della bibita più nota al mondo La Coca Cola diventa trasparente, con una nuova ricetta il gruppo statunitense ha deciso di lanciare sul mercato la nuova bibita eliminando il suo caratteristico colore e facendola diventare completamente trasparente. Il debutto sarà in Giappone nei prossimi giorni ma al […] L'articolo Arriva la Coca Cola Clear: la versione trasparente della bibita più nota ...

Arriva la Coca Cola Clear : la versione trasparente della bibita più nota al mondo : La Coca Cola diventa trasparente, con una nuova ricetta il gruppo statunitense ha deciso di lanciare sul mercato la nuova bibita eliminando il suo caratteristico colore e facendola diventare completamente trasparente. Il debutto sarà in Giappone nei prossimi giorni ma al momento non è previsto nessun lancio in altri mercati.Continua a leggere

Coca-Cola - in Giappone sbarca la nuova versione clear : la bibita incolore : La Coca-Cola è una delle bibite più amate ed usate in tutto il mondo. Tanti marchi hanno cercato di imitare la bevanda, ma il marchio originale continua ad eccellere su tutte. La Coca-Cola è la bibita gasata per eccellenza che può essere acquistata in diverse versioni, ma il gusto originale resta sempre lo stesso. La bevanda fu inventata da un farmacista statunitense dal nome John Stith Pemberton. Inizialmente la bibita in questione era ...

Coca-Cola al via la trasparente in Giappone. E in Italia giungerà a breve : Niente zuccheri, caramello e coloranti: arriva la Coca Cola trasparente. Debutto in Giappone e presto anche in Italia .

Coca-Cola - ogni momento diventa WOW! Il concorso che ti fa vincere premi straordinari : Con Coca-Cola ogni momento diventa WOW! ogni giorno puoi vincere una tra le oltre 100 esperienze straordinarie, tutte da vivere in Italia Il cinema è la tua passione? Il tuo hobby preferito è praticare sport adrenalinici? Ti piace viaggiare? Qualunque sia la tua preferenza, Coca-Cola ha il premio giusto per rendere la tua estate indimenticabile. Con il concorso “ogni giorno un’esperienza straordinaria da vivere in Italia” indetto da Coca-Cola, ...

La Coca-Cola trasparente debutta in Giappone : A quanto pare il Giappone sta riscoprendo una certa passione per tutto ciò che è semplicemente trasparente. Prima lo yogurt, poi la birra analcolica e ora persino la bevanda gassata più celebre del pianeta. Proprio così: la divisione nipponica di Coca-Cola, oltre ad aver rilasciato in queste settimane la prima bevanda alcolica mai realizzata dal gruppo, ha fatto sapere di aver finalmente pronta una versione trasparente del proprio prodotto di ...

Ilary Blasi inarrestabile : dopo i Mondiali di calcio ruba ad Alessia Marcuzzi il Coca Cola Summer Festival : ROMA - Un momento davvero positivo per Ilary Blasi . La conduttrice infatti, oltre a guidare da anni 'Le Iene', si è aggiudicato il timone del Grande Fratello in versione vip che ha dato ottimo ...

Coca-Cola passa alle bevande vegetali : ecco AdeZ : Dalla bevanda gassata più conosciuta la mondo a quelle a base di mandorla, soia, cocco, riso e avena, il passo è breve. Sfruttando i trend del momento, la Coca-Cola company ha deicso di trasformarsi in...

Lemondo - la prima bevanda alcolica di Coca-Cola : La notizia era trapelata qualche mese fa, e ora è arrivata la conferma ufficiale: Coca-Cola, dopo oltre un secolo di storia, è pronta a fare il suo primissimo passo nel mondo delle bevande alcoliche. Succederà, come anticipato, in Giappone, con una proposta che seguirà il trend del chuhai, un preparato a basso contenuto alcolico – a base di acqua frizzante aromatizzata e distillati della tradizione – divenuto particolarmente popolare ...

Le prima bevande alcoliche di Coca-Cola sono in vendita da oggi - in Giappone : Coca-Cola ha messo in vendita in Giappone le sue prime bevande alcoliche: sono tre, tutte frizzanti e al sapore di limone, con un tasso alcolico del 3, 5 e 8 per cento. L’obiettivo di Coca-Cola è espandersi tra i più The post Le prima bevande alcoliche di Coca-Cola sono in vendita da oggi, in Giappone appeared first on Il Post.

Coca-Cola festeggia la promozione di Barclays : Seduta vivace per Coca Cola , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,60%. A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Barclays. Gli ...

Coca Cola HBC sale verso 2.667 - 7 centesimi di sterlina - GBX - : Grande giornata per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,61%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Lettura rialzista per Coca Cola HBC : Chiusura del 9 maggio Chiusura in rosso per il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola , componente del FTSE 100 , che termina la seduta segnando un calo dello 0,08%. Nonostante la ...

Coca-Cola : utile sale a 1 - 37 mld dollari : ANSA, - ROMA, 24 APR - Coca-Cola chiude il primo trimestre con l'utile netto in rialzo a 1,37 miliardi di dollari, o 32 cent per azione, da 1,18 miliardi di dollari, o 27 cent per azione, dello stesso ...