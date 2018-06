Clima | contributo alla lotta alla desertificazione dall’agricoltura

meteoweb.eu

(Di sabato 16 giugno 2018) “Il degrado del suolo, la perdita di biodiversità e i cambiamentitici sono tre facce diverse di un’unica sfida mondiale”. Lo evidenzia Confagricolturavigilia della ‘Giornata mondiale della’, indetta dall’Onu per domani 17 giugno. ll degrado del suolo – ricorda l’Organizzazione degli imprenditori agricoli – mette a repentaglio il benessere di almeno 3,2 miliardi di persone, con costi che superano il 10% del prodotto lordo globale annuo, senza contare la conseguente perdita di biodiversità ed i pericoli per la sicurezza alimentare. Se al degrado del suolo si aggiungono i problemi strettamente correlati ai cambiamentitici, tra poco più di tre decenni, circa 4 miliardi di persone vivranno in aree aride. E recenti studi già stimano flussi migratori che interesseranno circa 700 milioni di ...