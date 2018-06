City of Angels - Città degli angeli Su Canale 5 il film con Nicholas Cage oggi | 16

The City of Angels : Dal numero 17 di Vanity Fair, in edicola dal 25 aprile, il servizio moda di Cleo Casini e Camilla Gusti, foto di Coliena Rentmeester. Hanno collaborato: Madeline Tolle Make-up: Eric PolitoJenna Anton@Forward Artists using Giorgio Armani Beauty Hair: Rick Gradone@Atelier Managment Models and talent: Joaquin Ramirez@Zuri model and talent, Natalie Ogg@Vision LA Produzione: Portfolio One. LEGGI ANCHEKaki games. Variazioni sul tema: un colore ...