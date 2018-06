Ciò che noi siamo | ciò che noi vogliamo

Calciomercato - de Gea rinnova con il Manchester United e avvicina Alisson al Real Madrid : Il Calciomercato estivo sarà caratterizzato dal domino dei portieri. Tanti sono infatti i top club che cercano un estremo difensore affidabile e la partenza di uno è pronto a scatenare effetti anche ...

Scherma - Europei 2018 : sciabolatrici lontane dal podio. Vecchi e Criscio si fermano agli ottavi : Una prima giornata in chiaroscuro per l’Italia agli Europei di Novi Sad. Se da una parte nel fioretto maschile Daniele Garozzo e Giorgio Avola hanno già la certezza di mettersi al collo una medaglia, dall’altra nella sciabola femminile nessuna azzurra è riuscita a superare gli ottavi di finale. Le migliori sono state Irene Vecchi e Martina Criscio, che si erano presentate al terzo assalto di giornata dopo due bellissime vittorie ...

“Bellissimi!”. Carlo Conti : a 6 anni dal sì con Francesca - la dedica che ‘scioglie’ i fan : Carlo Conti in versione inedita. Quella romantica. Il conduttore e padrone di casa de La Corrida, di solito usa poco i social network e soprattutto per lavoro. E infatti quando l’altro giorno ha postato su Instagram quello scatto tenerissimo col figlio di spalle, al mare, ha ricevuto una pioggia di cuoricini e di commenti. Ora, invece, il pensiero (e i like, e i messaggi) è tutto per la moglie Francesca Vaccaro. È un’occasione ...

VIDEO Lionel Messi sbaglia il calcio di rigore in Argentina-Islanda! Che errore ai Mondiali - Halldorsson ipnotizza il fenomeno : Lionel Messi ha sbagliato un clamoroso calcio di rigore in Argentina-Islanda, match valido per i Mondiali 2018. La Pulce è andata al dischetto per cercare di concretizzare il penalty concesso per il fallo di Magnusson su Meza ma il fenomeno ha calciato molto male e Halldorsson ha parato benissimo: una ghiotta occasione sciupata perché l’Albiceleste sarebbe potuta andare sul 2-1. Di seguito il VIDEO del rigore sbagliato da Lionel Messi in ...

Nigeria - Iheanacho racconta : "Mio padre mi picchiava perché giocavo a calcio" : Kelechi Iheanacho è uno dei talenti più forti del calcio Nigeriano e giocherà il Mondiale con la nazionale africana inserita in un gruppo di ferro con Islanda, Argentina e Croazia. Il 21enne di Lagos, attualmente in forza al Leicester City, ai microfoni del quotidiano inglese Sun ha svelato un brutto retroscena sulla sua infanzia visto che il padre lo picchiava:"Trovo ironico che mio padre sia il mio primo tifoso, dato che ogni volta che mettevo ...

Calciomercato Venezia - arriva il giovane St.Clair dal Chelsea : Venezia - Il Venezia ha preso l'attaccante scozzese Harvey St. Clair ; l'ex giocatore delle giovanili del Chelsea ha sottoscritto con i lagunari un contratto triennale, con opzione di rinnovo per un ...

Calciomercato : De Gea rinnova con il Manchester United : David De Gea si allontana da Madrid e, di conseguenza, dall’ipotesi di un trasferimento al Real. Il Manchester Evening news scrive che il portiere spagnolo ha accettato un nuovo contratto quinquennale con il Manchester United. Il portiere della Nazionale spagnola, ieri sera protagonista in negativo ai Mondiali nella partita d’esordio contro il Portogallo (con gravissime responsabilità sul secondo gol di Cristiano Ronaldo), è stato ...

Gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione - annunciati i primi nomi da Elodie a Ermal Meta e Michele Bravi : annunciati i primi ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione, il nuovo appuntamento con la musica dell'estate che animerà Piazzale Roma nelle prossime settimane. Dal 30 luglio al 24 agosto si svolgerà la kermesse estiva che da anni porta sul palco di Riccione i big della musica italiana ed internazionale, oltre che aspiranti cantanti ed emergenti. Quest'anno tra gli ospiti del Deejay On Stage 2018 a Riccione vi sono le giovani Elodie e ...

15 Volti Che Mostrano Il Fascino Unico Dell'incrocio Di Etnie Lontane : Anche noi che non siamo gente di scienza, però, sappiamo che l'incrocio fra persone di luoghi molto distanti fra loro porta spesso alla comparsa di caratteristiche fisiche così particolari e ...

Trapani Calcio : si fa avanti un imprenditore romano che - per il momento - resta anonimo : Trapani Calcio, qualcosa si muove. Mentre da un lato sembra sfumata la possibilita' di una trattativa [VIDEO] con la cordata capeggiata dall'editore Peppe Bologna, prende corpo la seconda ipotesi, quella di un gruppo imprenditoriale la cui identita' non è nota e la cui manifestazione d'interesse, però, è stata confermata dall'attuale proprieta' della societa' granata. Al momento sarebbe l'unica possibilita' concreta di intavolare una trattativa. ...

Michela Quattrociocche da urlo : la compagna di Aquilani fa vedere tutte le sue curve super sexy [FOTO] : 1/7 ...

Concerto tributo a Pino Daniele - piovono critiche dai Social : 'Pinuccio perdonali' : Ieri 7 giugno si è tenuto il Concerto in memoria di Pino Daniele, uno dei cantautori partenopei più amati del nostro tempo. Lo stadio 'San Paolo' era gremito di persone giunte da tutta Italia per assistere al Concerto dal titolo 'Pino è' a cui hanno partecipato i massimi esponenti della musica italiana. Gli artisti che hanno ricordato Pino Daniele non sempre però sono riusciti a toccare l'animo degli spettatori. Il blues del cantautore scomparso ...

Calciomercato Napoli : quella porta che non trova un padrone : Siamo al 16 giugno e quindi non c'è da preoccuparsi in maniera eccessiva. Anzi a leggere le parole del presidente De Laurentiis si evince anche una certa carica, una passione mai finita che aspetta ...

Calcio LIVE - Frosinone-Palermo in DIRETTA : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. In palio la Serie A : Oggi, alle ore 20.30, il “Benito Stirpe” di Frosinone si stringerà vicino alla propria squadra, nel ritorno dell’atto finale dei playoff di Serie B contro il Palermo. La formazione di Moreno Longo, sconfitta 2-1 all’andata, ha un solo risultato per centrare l’obiettivo promozione: vincere. Non ci sono alternative per i gialloazzurri che confidano nel fattore campo e sulla spinta dei propri supporters. Servirà uno ...