Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Un Giro del Delfinato davvero difficile’ : Non è stata certo una prestazione brillante quella offerta da Vincenzo Nibali sulle strade del Giro del Delfinato. Il fuoriclasse siciliano rientrava dopo un lungo periodo di assenza e di preparazione in altura e si sapeva che non sarebbe stato al massimo della condizione fisica. Si aspettava però un Nibali un po’ più competitivo, almeno nel vivo della corsa in qualche tappa, ma dal Team Bahrain Merida è filtrato comunque un certo ottimismo in ...

Ciclismo - Giro del Delfinato - Vincenzo Nibali : ‘Siamo molto indietro’ : La cronosquadre di ieri del Giro del Delfinato [VIDEO] non ha lasciato buone sensazioni in casa Team Bahrain Merida, soprattutto in prospettiva Tour de France. Vincenzo Nibali e compagni hanno lasciato sul terreno un distacco molto pesante rispetto al Team Sky, due minuti e cinque secondi, ma sono andati più piano anche di squadre alla loro portata come la AG2R La Mondiale di Romain Bardet. Visto che al Tour de France sara' in programma una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : due miglioramenti per vincere il Tour de France : Quattro anni dopo lo spettacolare trionfo dell'edizione 2014, Vincenzo Nibali è pronto a tornare in piena corsa per la maglia gialla del Tour de France. Il fuoriclasse del Team Bahrain-Merida ha ripreso oggi a correre con l'inizio del Giro del Delfinato, la gara che lo aiuterà a rifinire la sua condizione. Nibali avrà una settimana di corsa, durante la quale sarà anche chiamato ad affrontare quattro tappe di montagna molto dure, per progredire e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : “Buon ritiro in altura - al Giro del Delfinato ci proverò in qualche tappa” : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, domenica, al Giro del Delfinato. Sarà la prima tappa di avvicinamento al Tour de France, obiettivo principale, insieme al Mondiale, della stagione del ciclista siciliano. Per prepararsi al meglio all’appuntamento con la Grande Boucle, Nibali si è allenato sul Teide, il vulcano di Tenerife, nelle Canarie, e in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha confessato le sue ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Vincere sarà difficile’ Video : Dopo una primavera di classiche segnata dalla storica vittoria alla Milano – Sanremo, Vincenzo Nibali sta per tornare in azione. Il fuoriclasse siciliano ha gareggiato per l’ultima volta alla Liegi – Bastogne – Liegi, dove non ha ottenuto il risultato sperato, per poi prendersi un periodo di pausa in vista della parte centrale della stagione. Il capitano del Team Bahrain Merida ha trascorso le ultime settimane in altura, sul Teide, ed ora è ...

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Lo Squalo al Giro del Delfinato : obiettivo Tour de France : Vincenzo Nibali sta per concludere il suo periodo di allenamento in altura ed è pronto per tornare in gara. Lo Squalo, assente dalla strada da ormai un mese cioè dalla deludente prova esibita alla Liegi, monterà in sella per partecipare al Giro del Delfinato, in programma dal 3 al 10 giugno. Settimana prossima scatterà una delle grandi classiche del calendario internazionale, la piccola corsa a tappe in territorio transalpino rappresenta il modo ...

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Il programma dello Squalo verso Tour de France e Mondiale : Vincenzo Nibali è indubbiamente il grande assente del Giro d’Italia 2018 che in questi giorni sta attraversando la sua Sicilia. Lo Squalo ha dovuto rinunciare a malincuore alla partecipazione alla Corsa Rosa per potersi concentrare sul Tour de France e soprattutto sul Mondiale: il messinese punta dritto alla conquista della seconda Grand Boucle della sua gloriosa carriera e vuole soprattutto indossare l’ambita maglia iridata, la ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Un’ultima occasione' Video : Con il Giro d’Italia [Video] che oggi è ripartito dalla Sicilia non si può non pensare al grande assente di questa edizione della corsa rosa, Vincenzo Nibali. Il vincitore della Milano Sanremo ha rinunciato quest’anno al Giro, nonostante i tre giorni che la corsa trascorre nella sua Sicilia. Nibali ha preparato un progetto alternativo tra classiche, Tour e Mondiali, un programma elettrizzante che si concludera' con la sfida iridata di Innsbruck. ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali tornerà al Giro d’Italia? Tutti i possibili piani dello Squalo e il flirt con la Corsa Rosa : Vincenzo Nibali tornerà al Giro d’Italia in futuro? Lo Squalo ha vinto la Corsa Rosa per due volte in carriera (2013-2016), è salito sul podio altre tre volte (secondo nel 2011, terzo nel 2017 e nel 2010) e ha indubbiamente nel cuore la prima Corsa a tappe della stagione. Quest’anno, però, il siciliano ha deciso di non correre sulle strade del nostro Paese per puntare tutto sul Tour de France e soprattutto sul Mondiale di Innsbruck ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Vincere non sarà facile ma ho lavorato per essere al top. Penso spesso a Scarponi…” : Appassionati di Ciclismo siete pronti?! Oggi andrà in scena una delle Classiche più amate dagli italiani e più affascinante nel panorama internazionale: la Liegi-Bastogne-Liegi. Inutile negarlo, l’osservato speciale in casa del Bel Paese è lui: Vincenzo Nibali. Il siciliano si presenta in Belgio con l’obiettivo di far saltare il banco e di conquistare quella vittoria che era sfumata nel 2012: la Doyenne è un vecchio pallino dello Squalo ...

Ciclismo - Peter Sagan vola in testa al ranking UCI. Vincenzo Nibali terzo - Italia al comando tra le Nazioni : Dopo l’Amstel Gold Race e le corse disputate nell’ultima settimana, è stato stravolto il ranking mondiale UCI. Al comando, infatti, è salito Peter Sagan: il Campione del Mondo, settimana scorsa vincitore alla Parigi-Roubaix, ha ottenuto un buon piazzamento nella Classica della birra e ha così preso la vetta della classifica con 3800 punti. Lo slovacco ha scavalcato Chris Froome (3654,43) mentre al terzo posto si conferma Vincenzo ...

Ciclismo : le ambizioni degli azzurri verso le Classiche delle Ardenne. Si punta su Vincenzo Nibali : Conclusasi la Settimana Santa del Ciclismo internazionale, quella che va dal Giro delle Fiandre alla Parigi-Roubaix, ci si avvicina lentamente alla quarta Classica Monumento della stagione: la Liegi-Bastogne-Liegi. Prima della Doyenne nelle Ardenne ci saranno però anche le attese Amstel Gold Race e Freccia Vallone. Quali ambizioni per gli azzurri nelle Classiche con le tradizionali côte? Sulle pietre il Bel Paese ha fatto tantissima fatica e ora ...