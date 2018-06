Ciclismo | l’Uci | ' Froome? Sarebbe meglio che non partecipasse alle corse'

Blastingnews

(Di sabato 16 giugno 2018) Sono passati più di nove mesi dal controllo alla Vuelta Espana in cui Chrisrisultò positivo al salbutamolo ed ancora tutto il mondo delè in attesa della sentenza. Il campione britannico nel frattempo ha corso e vinto il Giro d’Italia VIDEO e si sta preparando per dare l’assalto anche al Tour de France. È molto improbabile che il verdetto possa arrivare da qui alla partenza del Tour, come ha spiegato il presidente dell’Uci David Lappartient. In un’intervista concessa a Le Parisien il dirigente francese ha spiegato perché il caso sta andando avanti così a lungo, ma ha anche dato la sua opinione sulla scelta didi continuare a correre. Lappartient: ‘Un problema incredibilmente complesso’ Nella lunga chiacchierata con il giornale francese Le Parisien, tutta incentrata sul casoVIDEO, il presidente dell’Uci David Lappartient ha spiegato come si ...