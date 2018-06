Cern | la Signora dell’Anello vuole crescere E fa bene

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018) La, Fabiola Gianotti, fisica particellare italiana (ricordarlo) direttore generale deldi Ginevra, alla presentazione del progetto Hl-Lhc il 15 giungo scorso ha dichiarato: “L’High-luminosity Lhc estenderà la portata dell’Lhc oltre la sua missione iniziale, portando nuove opportunità di scoperta, misurando le proprietà di particelle come il bosone di Higgs con maggiore precisione ed esplorando i costituenti fondamentali dell’universo sempre più profondamente“. Lhc sta per Large hadron collider, il più grande acceleratore di particelle al mondo, ancora più grande cambiando nome e diventando High luminosity-large hadron collider. La storia iniziata nel 2010 continua. Infatti, sono stati ufficialmente avviati i lavori (dureranno otto anni) necessari per “truccare” la macchina esistente così da migliorarne le prestazioni. ...