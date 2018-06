Cento giorni di onorevole pacchia

Campania - l?incredibile ritirata M5S : passa dal 57% all?8% in Cento giorni : Se fosse stato un test per il governo, in Campania la scoppola presa da M5s e Lega sarebbe di quelle storiche: due forze che, insieme, tre mesi e mezzo fa avevano raccolto la maggioranza del Paese,...

Campania - l'incredibile ritirata M5S : passa dal 57% all'8% in Cento giorni : Se fosse stato un test per il governo, in Campania la scoppola presa da M5s e Lega sarebbe di quelle storiche: due forze che, insieme, tre mesi e mezzo fa avevano raccolto la maggioranza del Paese, in ...

Napoli - Cento giorni di vergogna sul percorso dei turisti : Quanto è importante il primo impatto per decidere se ameremo un luogo? Domanda retorica, ovviamente: le prime cose che vedi di un posto dove non sei mai stato sono quelle che determineranno...

Agrigento accoglie 500 studenti - prende il via la tre giorni del Concorso 'Uno - nessuno e Centomila' : Si sono alternati con i loro spettacoli: l'I.C.Bovio Mazzini di Canosa di Puglia con I due galletti , secondo premio rappresentazione Scuole secondarie di primo grado, , l' I.C. Perugia 3 San Paolo ...

Confesercenti : 'Il 59 per Cento degli italiani favorevoli a chiusura negozi nei giorni di festa' : Lo shopping nei giorni di festa non convince gli italiani: il 59% si dice favorevole a introdurre una limitazione delle aperture delle attività commerciali almeno in occasione delle principali ...

Scoop de Le Iene : il bonus cultura per la festa dei Cento giorni. Franceschini : "Deprimente" (Video) : L’altra faccia del bonus cultura vIene svelata da Le Iene. Il programma di Italia 1 ha scoperto che la festa dei cento giorni, tradizionalmente organizzata a tre mesi dagli esami di maturità, può essere ‘finanziata’ dall’incentivo varato dal Governo Renzi.Un tesoretto di 500 euro annui a vantaggio dei neo-diciottenni, che con quella somma possono effettuare consumi di natura per l’appunto culturale. Quindi porte aperte all’acquisto di libri, ...

Cento : studente universitario scomparso a Lubiana - manca da 10 giorni Video : Ferrara: Continuano senza sosta le ricerche di #davide maran, 26 anni, studente universitario di #Cento. Dallo scorso 25 marzo non si hanno più sue notizie. Il giovane, da qualche mese viveva a #Lubiana dove frequentava un master post laurea in fitochimica. Nei giorni scorsi, i genitori di Davide hanno raggiunto la capitale slovena per re da vicino l'evolversi delle indagini condotte dalla polizia locale in collaborazione con l'ambasciata. Paolo ...

Cento : studente universitario scomparso a Lubiana - manca da 10 giorni : Ferrara: Continuano senza sosta le ricerche di Davide Maran, 26 anni, studente universitario di Cento. Dallo scorso 25 marzo non si hanno più sue notizie. Il giovane, da qualche mese viveva a Lubiana dove frequentava un master post laurea in fitochimica. Nei giorni scorsi, i genitori di Davide hanno raggiunto la capitale slovena per seguire da vicino l'evolversi delle indagini condotte dalla polizia locale in collaborazione con l'ambasciata. ...