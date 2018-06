Cavalli di battaglia | Gigi Proietti Terza puntata | ospiti e diretta | Frizzi e la parodia

Cavalli DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ Terza puntata - ospiti e diretta : la comicità di Nino Frassica (Replica) : CAVALLI di BATTAGLIA, anticipazioni e ospiti Terza puntata 16 giugno: sul palco con GIGI PROIETTI, ci saranno Nino Frassica, Serena autieri, Gabriele Cirilli, Bonolis e Fabrizio Frizzi.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:31:00 GMT)

Gigi Proietti Cavalli di Battaglia terza puntata : ospiti 16 giugno 2018 : Gigi Proietti Cavalli DI Battaglia terza puntata. Stasera in tv sabato 16 giugno 2018 su Rai 1 torna in televisione Gigi Proietti con la replica dello show tutto suo dal titolo Cavalli di Battaglia. Di seguito anticipazioni e ospiti della terza puntata. SCOPRI COSA C’È IN TV Gigi Proietti Cavalli di Battaglia terza puntata: ospiti 16 giugno 2018 La puntata vedrà come ospiti artisti del calibro di Nino Frassica, Serena ...

Ascolti TV | Sabato 9 giugno 2018. Cavalli di Battaglia 15% - Una Moglie Bellissima 10.6%. I dati della settimana : Canale 5 (15.7%) batte Rai1 (15.4%) : Cavalli di Battaglia: Gigi Proietti Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 2.378.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 la commedia Una Moglie Bellissima ha raccolto davanti al video 1.944.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Chi ha rubato la mia vita? ha interessato 1.578.000 spettatori pari all’8.3% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Jurassic ...

Cavalli DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ La seconda puntata tra teatro e canzoni (replica) : Musica e parole, nella seconda puntata di CAVALLI di BATTAGLIA. GIGI PROIETTI è versatile al punto giusto, tanto da destreggiarsi abilmente tra l'una e l'altra arte.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:22:00 GMT)

