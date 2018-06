CAVALLI DI BATTAGLIA Diretta e ospiti | per Gigi Proietti L' importante è che la

Gigi Proietti CAVALLI di Battaglia terza puntata : ospiti 16 giugno 2018 : Gigi Proietti Cavalli DI Battaglia terza puntata. Stasera in tv sabato 16 giugno 2018 su Rai 1 torna in televisione Gigi Proietti con la replica dello show tutto suo dal titolo Cavalli di Battaglia. Di seguito anticipazioni e ospiti della terza puntata. SCOPRI COSA C’È IN TV Gigi Proietti Cavalli di Battaglia terza puntata: ospiti 16 giugno 2018 La puntata vedrà come ospiti artisti del calibro di Nino Frassica, Serena ...