Catalogna | libere Motogp | Dovizioso vola

MotoGp Catalogna - Libere 3 : vola Dovizioso - Rossi 7° : BARCELLONA - Dovizioso è il più veloce nelle Libere 3 con 1:38.923. Alle sue spalle, a un soffio, c'è Lorenzo, ancora velocissimo, poi Vinales e Iannone. Caduta senza conseguenze per Crutchlow, 5°. ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : prove libere 3. Miglior tempo per Aron Canet davanti a Martin - quarto Bastianini - quinto un rinato Bulega : Aron Canet (Honda Estrella Galicia) è il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della Moto3. Lo spagnolo ha chiuso il turno con il tempo di 1:49.002 precedendo di 69 millesimi il connazionale Jorge Martin (Honda Gresini) che è stato protagonista della FP3 in due modi. All’inizio per il tempo fatto segnare, che sembrava impossibile da raggiungere per tutti, al termine, invece, per una caduta in ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sulla pista del Montmeló, ci attende un turno importante per definire gli equilibri in pista, visto che sarà l’ultima sessione che ci dirà chi avrà accesso alla Q1 e chi alla Q2. Nel corso delle libere del venerdì l’equilibrio ha caratterizzato il day-1 catalano. Jorge Lorenzo si è confermato velocissimo ed ...

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : come vedere in tv prove libere 3 e qualifiche. Orari e programma : Oggi sabato 16 giugno si disputano le qualifiche del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Si preannuncia grande battaglia a Barcellona dove si assegna l’ambita pole position e dove si definirà la griglia di partenza: diversi piloti possono puntare alla migliore casella a disposizione, lo scontro totale sarà molto divertente e avvincente. Valentino Rossi ha dimostrato di avere tra le mani un buon mezzo e con le soft può ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : il campione del mondo in carica aveva chiuso in 1:39.882 la FP1, mentre nella FP2 non è andato oltre l'1:39.990. Come sempre il numero 93 ha lavorato sulla durata delle gomme e, da domani, tornerà a ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : Se qualcuno poteva pensare che la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello fosse stata la classica “rondine che non fa primavera”, la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP lo ha smentito nettamente. Il maiorchino, infatti, ha dominato la scena, specialmente nella FP2, confermando di trovarsi finalmente a proprio agio sulla moto di Borgo Panigale. Vedendo la sua firma per il prossimo anno con il ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : analisi prove libere. Ducati e Yamaha partono bene - la Honda rincorre - la Suzuki è solo Iannone : Se qualcuno poteva pensare che la vittoria di Jorge Lorenzo al Mugello fosse stata la classica “rondine che non fa primavera”, la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 della MotoGP lo ha smentito nettamente. Il maiorchino, infatti, ha dominato la scena, specialmente nella FP2, confermando di trovarsi finalmente a proprio agio sulla moto di Borgo Panigale. Vedendo la sua firma per il prossimo anno con il ...

Moto2 - GP Catalogna 2018 : risultati e classifica prove libere 2. Alex Marquez firma il miglior tempo - Francesco Bagnaia è nono : C’è Alex Marquez davanti a tutti dopo la seconda sessione di prove libere del GP di Catalogna di Moto2. Lo spagnolo ha chiuso i quaranta minuti del pomeriggio con il tempo di 1’44″340, confermando il suo ottimo feeling con il tracciato di casa (Cervera è a circa 100 km dal Montmeló). Il pilota del team Marc VDS è risultato convincente anche in ottica passo gara, proponendosi come uno dei favoriti, sebbene non sia suo il miglior ...

Motogp - Catalogna : Lorenzo domina le libere. Rossi e Marquez fuori dai primi 10 : Il campione del mondo in carica è caduto a 3 minuti dal termine della sessione quando cercava il tempo: uno dei suoi soliti capitomboli , curva 4, 'per cercare il limite', scivolando nella ghiaia a ...

MotoGp Catalogna - Libere 2 : Lorenzo da record - 11° Rossi : BARCELLONA - Si conferma in un ottimo momento di forma Jorge Lorenzo, facendo segnare il miglio tempo nella seconda sessione di prove Libere con il tempo di 1'38'930, il primo ad abbattere il muro ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : prove libere 2 - risultato e classifica. Jorge Lorenzo in testa - ottimo Dovizioso. Valentino Rossi e Marquez attardati : Jorge Lorenzo ha dominato le prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha ormai trovato il feeling giusto con la Ducati e, dopo il trionfo del Mugello, ha ricominciato a martellare come ai bei tempi. L’ex Campione del Mondo ha piazzato un notevole 1:38.930 e ha messo in mostra un passo gara molto interessante, due-tre decimi più veloce di tutta la concorrenza. Lorenzo sembra essersi sbloccato e ...

Moto3 - GP Catalogna 2018 : prove libere 2. Marco Bezzecchi vola e chiude con il miglior tempo davanti a Kornfeil e Oettl - quarto Antonelli : Marco Bezzecchi (KTM Redox) chiude al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2018 per quanto riguarda la Moto3. Il pilota riminese, leader della classifica del Mondiale, ha saputo centrare un ottimo 1:49.005 in chiusura della FP2, risultando il migliore di questo venerdì sul tracciato del Montmelò. Alle spalle di Bezzecchi si è classificato il suo compagno di team, il ceco Jakub Kornfeil che, dopo il terzo posto ...

Diretta Motogp/ Streaming video SKY e TV8 prove libere live Fp2 : Marquez subito veloce (GP Catalogna 2018) : Diretta Motogp prove libere FP1 e FP2 live GP Catalogna 2018 Barcellona Montmelò: cronaca e tempi delle due sessioni (oggi venerdì 17 giugno).(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:08:00 GMT)

LIVE MotoGP - GP Catalogna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi per la conferma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Dopo i test di questa mattina, che hanno premiato uno scatenato Valentino Rossi davanti ad Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, si torna in pista al Montmelò per un pomeriggio davvero infuocato che ci darà qualcosa in più su chi può essere il favorito per la vittoria a Barcellona. I piloti avranno a disposizione un’intera ...