Caso derivati | assolti gli ex vertici del Tesoro

Derivati : Corte Conti chiude Caso contro dirigenti Mef : E' quanto si legge nella sentenza che chiude la vicenda che vedeva 'sul banco degli imputati' gli ex ministri dell'Economia Domenico Siniscalco e Vittorio Grilli, l'allora direttore generale del ...

Derivati - Corte dei Conti chiude il Caso per difetto di giurisdizione : La Procura della Corte dei Conti aveva contestato danni erariali per 3,9 miliardi a causa della negligenza da parte dei dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella stipula del ...

Corte Conti chiude Caso derivati : La Procura contabile del Lazio contestava un danno erariale di circa 4 miliardi alla banca d'affari americana e ai massimi esponenti del Ministero dell'Economia per i contratti chiusi a fine 2011, ...

Derivati del Tesoro - "difetto di giurisdizione" : la Corte dei Conti chiude il Caso : MILANO - I contratti Derivati stipulati dal Tesoro erano legittimi; forse le scelte amministrative potevano essere migliori, ma non sono sindacabili ai sensi della legge. E' questa la motivazione per ...

Montepaschi - Viola e Profumo rinviati a giudizio per il Caso derivati : La vicenda è legata alla contabilizzazione dei derivati Santorini e Alexandria. La Procura aveva chiesto il proscioglimento. Processo al via il 17 luglio

Mps - Profumo e Viola rinviati a giudizio per il Caso derivati : MILANO - l Gup di Milano Alessandra Del Corvo ha rinviato a giudizio con le accuse di aggiotaggio e falso in bilancio i due ex vertici di MPS Fabrizio Viola e Alessandro Profumo , nell'ambito di uno ...