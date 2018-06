Cascina | minacce alla leghista Ceccardi | Finirai come la Petacci

ilgiornale

: Minacce al sindaco Lega di Cascina: “Farai la fine della Petacci”. Solidarietà a Susanna. - LegaSalvini : Minacce al sindaco Lega di Cascina: “Farai la fine della Petacci”. Solidarietà a Susanna. - jabbaTM : RT @LegaSalvini: Minacce al sindaco Lega di Cascina: “Farai la fine della Petacci”. Solidarietà a Susanna. - 60fulvio : RT @LegaSalvini: Minacce al sindaco Lega di Cascina: “Farai la fine della Petacci”. Solidarietà a Susanna. -

(Di sabato 16 giugno 2018) "Claretta". Sono parole violentissime, inaudite, inaccettabili, quelle con cui è stata minacciata Susanna, sindacodi, in provincia di Pisa. La prima cittadina ha ricevuto una lettera con posta ordinaria, inviata da Firenze e indirizzata in municipio. Nella busta un testo scritto a penna, zeppo di ingiurie ("sei una fascista"),e offese anche a sfondo sessuale. La missiva è stata firmata da un sedicente "Gruppo armato antifascista". Ma la frase forse più inquietante è quel riferimento all'amante di Benito Mussolini, fucilata insieme al Duce nell'aprile del 1945 e quindi protagonista, con il capo del fascismo e altri gerarchi, del barbaro scempio di piazzale Loreto, dove i corpi del dittatore, dellae dei gerarchi vennero appesi a testa in giù a un distributore di benzina ed esposti al pubblico ludibrio.Nonostante la gravità ...