Casapound | consigliere partecipa a Gaypride | espulso Mantova | De Marchi fuori dal

Consigliere di Casapound espulso dal movimento perché "voleva partecipare al Gay Pride" : espulso da Casapound per aver dichiarato di voler partecipare al Gay Pride. È la sorte toccata a Luca de Marchi, Consigliere comunale a Mantova, dopo aver dichiarato di voler partecipare alla manifestazione gay di Mantova prevista in giornata: "Le dichiarazioni del Consigliere Luca De Marchi, circa una sua partecipazione, seppur a titolo personale, alla manifestazione del Gay Pride in programma a Mantova per il prossimo fine settimana, ...