Davide Casaleggio : "Non ero al tavolo di Lanzalone - l'ho solo salutato" : Davide Casaleggio oggi è stato intercettato a Roma dal giornalista de la Repubblica Marco Billeci (qui il video) che gli ha chiesto se è davvero andato a cena con il Presidente di Acea (ora dimissionario) Luca Lanzalone proprio pochi giorni prima degli arresti relativi all'indagine sulla costruzione dello Stadio della Roma. Il Presidente dell'Associazione Rousseau e della Casaleggio Associati che, come è noto, è strettamente legato al ...

Elezioni comunali Ivrea - il flop del M5S nella città dei Casaleggio : il candidato non va al ballottaggio : Sarà ballottaggio tra centrodestra e centrosinistra a Ivrea. Niente da fare per i 5 Stelle, nella città simbolo della famiglia Casaleggio, dove ogni anno si tiene il raduno del Movimento e dove ...

Nuovo governo : Grillo non parla - poi quella dedica per Gianroberto Casaleggio : A casa di Grillo rispondono al citofono di non saperne nulla: "Il signor Grillo non c'è, è partito stamattina". Lo riporta il Secolo XIX chiedendosi perché Beppe non parli. Perché non lo fa in un ...

Beppe Grillo : "Il mio ruolo non cambia". Vertice con Di Maio e Casaleggio a Roma : Beppe Grillo è arrivato a Roma. Arrivando all'Hotel Forum, alla domanda dei cronisti se con il M5S al governo il suo compito nel Movimento sia terminato, il garante M5S risponde "Ma state scherzando? Ditemi che state scherzando". Poco dopo Grillo è stato raggiunto in albergo da Davide Casaleggio assieme a Enrica Sabatini. In seguito è arrivato anche il leader del Movimento Luigi Di Maio a bordo della sua auto.

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Casaleggio : contratto sarà votato online. 5s : premier non Massolo : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Casaleggio: il contratto votato online su Rousseau. Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

Orfini dice che la parola di Di Maio non conta perché decide la Casaleggio : Roma, 27 apr. , askanews, 'Sappiamo bene quanto vale la parola di Luigi Di Maio: in questi anni abbiamo fatto accordi politici che dopo saltavano nonostante la parola data, come nel caso delle Unioni ...

Di Pietro : “Sbagliai a non fidarmi di Casaleggio. Raul Gardini? Se lo avessi arrestato - forse oggi sarebbe vivo” : “Gianroberto Casaleggio? Io e Beppe Grillo siamo stati aiutati da lui nelle nostre prime esperienze politiche di comunicazione di massa. Ma io commisi un errore”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dall’ex leader dell’Idv, Antonio Di Pietro, che spiega: “Casaleggio era una persona estremamente competente nel campo dell’informazione. Ha visto l’errore che ho fatto ...

"Perché non ho fatto entrare Iacoboni". La versione di Casaleggio : Davide Casaleggio rompe il silenzio sull'esclusione del giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni all'evento da lui organizzato a Ivrea il 7 aprile, il Sum #02. Con un post su Facebook difende la scelta dell'organizzazione di tenere fuori il cronista del quotidiano torinese: "In un evento per ricordare il pensiero e gli ideali di mio padre, mi sono chiesto se lui avrebbe voluto che ci fosse una persona tanto meschina. E sulla ...

M5S : Casaleggio - Iacoboni meschino - mio padre non l’avrebbe voluto (2) : (AdnKronos) – A quasi due anni “dalla scomparsa di mio padre, insieme ad amici e collaboratori abbiamo organizzato SUM#02 per mettere in pratica una cosa che lui ci esortava sempre a fare: ‘Capire il futuro’. Il nostro intento è sempre stato quello di organizzare un evento a cui avrebbe voluto partecipare anche lui. Un evento che nella pratica ha riscosso un grande successo e che è stato particolarmente apprezzato per la ...

