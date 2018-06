Casaleggio | Cena con Lanzalone? Era a un altro tavolo

ilgiornale

(Di sabato 16 giugno 2018) Davideprova a smarcarsi da, presidente di Acea arrestato nel caso dello Stadio della Roma. Il figlio del guru del Movimento Cinque Stelle intercettato da Repubblica.tv afferma: "Certo, sono andato a unal"giorno e hotrovato anchea une l"ho salutato". Poi sul suo rapporto cone il suo peso nelle nomine per la costruzione del nuovo stadio della società giallorossa: "Io non mi occupo di nomine", ha affermato. Eppure a quanto paresarebbe stata una figura di primo piano nei quartieri alti del Movimento. "Sono molto fiducioso del Movimento 5 Stelle e anche del modo in cui il M5Sgestisce le situazioni problematiche", ha affermato. Poi a chi gli chiedeva di un incontro con il costruttore Parnasi,ha risposto: "No, non l'ho incontrato". Insomma adessoprova a prendere le distanze da ...