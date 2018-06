Casa : Sala contestato da abusivi : ANSA, - MILANO, 16 GIU - Protesta degli inquilini abusivi delle case popolari di via Palmanova, sgomberati due giorni fa dalle forze dell'ordine, alla festa di Radio Popolare. Gli inquilini sfrattati, ...

Marsala. La Casa di Venere : Tuteliamo le donne - ma l'amministrazione ci ignora : ... anche attraverso l'attivazione <<di mostre conferenze, pubblicazioni di libri, convegni, pubbliche feste, luoghi di incontro e di ritrovo per le donne, organizzazioni di spettacoli cinematografici e ...

Milano - scarcerate 2 ladre su 3 dopo furto Casa del sindaco Sala/ Una è minorenne - l’altra mamma di neonata : Milano, scarcerate due ladre su tre dopo il furto in casa del sindaco Beppe Sala e svariati altri appartamenti: ultime notizie, una è minorenne e l'altra è mamma di una neonata(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:31:00 GMT)

Milano - furto in Casa del sindaco Sala : scarcerate due ladre su tre : Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre Continua a leggere L'articolo Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre proviene da NewsGo.

Milano - furto in Casa del sindaco Sala : scarcerate due ladre su tre : Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre Continua a leggere L'articolo Milano, furto in casa del sindaco Sala: scarcerate due ladre su tre proviene da NewsGo.

Furto in Casa del sindaco Sala - scarcerate due donne : libere la mamma 19enne e la 13enne : Una in carcere e due fuori: la 13enne e la ragazza 19enne incinta e madre di un neonato. E' questa la decisione del gip che giudicato la banda di ragazzine accusate di aver rubato nell' appartamento ...

Milano - furto a Casa del sindaco Sala : già scarcerate le ladre rom : Sono state scarcerate due delle tre componenti della banda, una delle quali minorenne, fermate due giorni fa dalla polizia con l'accusa di aver rubato nell' appartamento del sindaco di Milano, ...

MARSALA : NASCONDEVA NEL GIARDINO DI Casa MARIJUANA PRONTA PER ESSERE SPACCIATA. ARRESTATO DAI CARABINIERI : Nella mattinata di lunedì 28 Maggio, i CARABINIERI della Compagnia di MARSALA, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, GIACALONE Giovan Vito, marsalese ...

Milano - giovani - eleganti e veloci : prese le ladre di Casa Sala. I cacciaviti e i piedi di porco nelle borse «Gucci» : Erano perfettamente «mimetizzate» nelle strade più eleganti: accessoriate Gucci e Chanel dalla testa ai piedi, parevano tre giovani donne, tre amiche, tre colleghe, in una classica passeggiata di ...

Arrestate le tre 'vampire' di Milano : svaligiarono anche la Casa del sindaco Sala : Tre donne rom, le cosiddette vampire di Milano, sono state Arrestate dalla polizia per numerosi furti nelle case del centro di Milano , compreso quello clamoroso ai danni dell'abitazione del sindaco, ...

Milano - arrestate le 3 rom che rubarono in Casa del sindaco Sala/ Hanno fra i 16 e i 19 anni : Milano, arrestate tre ladre d’appartamento, avevano svaligiato anche la casa del sindaco Sala: sono 3 rom. Gli inquirenti le Hanno catturate dopo un'indagine in tempi record(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 13:50:00 GMT)

Milano - furto a Casa del sindaco Beppe Sala : arrestate le tre ladre - : In manette due adulte e una minorenne. Sono state identificate grazie a un'impronta digitale lasciata sull'anta di un armadio

Milano - arrestate tre ladre : hanno rubato anche in Casa del sindaco Sala : L'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano ha arrestato ieri 3 ladre specializzate in furti in appartamento. Si tratta di 3 donne di origine rom, apparentemente insospettabili anche per il loro stile modaiolo impeccabile. I poliziotti hanno individuato il loro rifugio alle porte del capoluogo lombardo, dove le donne conservavano una notevole quantità di oggetti di lusso: borse, occhiali, foulard, orologi, pellicce e altri oggetti ...

Milano - furto a Casa del sindaco Beppe Sala : arrestate le tre ladre : Milano, furto a casa del sindaco Beppe Sala: arrestate le tre ladre In manette due adulte e una minorenne. Sono state identificate grazie a un'impronta digitale lasciata sull'anta di un armadio Parole chiave: Milano ...