Carlo Verdone a Prato | così sono nati i miei personaggi FOTO

L’amore è eterno finché dura : il film con Carlo Verdone e Laura Morante : In onda martedì 12 giugno alle 21.25 su Canale 5, L’amore è eterno finché dura vede nel cast anche Stefania Rocca e Gabriella Pession. L’amore è eterno finché dura: il trailer L’amore è eterno finché dura: la trama Gilberto è un ottico affermato, stanco però della sua vita coniugale con Tiziana. Ma per una serie di circostanze è proprio la moglie a cacciare il marito di casa dopo aver scoperto una sua relazione ...

Cinema America - lunedì Carlo Verdone al Porto Turistico di Ostia Porto : Sbarca anche sul litorale romano il “Piccolo Cinema America”, con il proprio progetto oggi diffuso nella città di Roma: “Il Cinema in Piazza”, organizzato grazie alla partnership istituzionale di Regione Lazio e Osservatorio regionale per la Legalità e la Sicurezza, con i main sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editorie BNL Gruppo BNP Paribas, con il sostegno di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del ...

IL CINEMA IN PIAZZA - Carlo Verdone apre l'Arena del Porto Turistico : ... il dottor Donato Pezzuto, che oltre a ripristinarne la legalità ha dato vita a un progetto di rilancio in cui lo sport e la cultura sono protagonisti. "L'esperienza degli scorsi anni ha dimostrato ...

Carlo Verdone furioso : "Si spacciano per me - ecco che cosa fanno su Twitter" : "Sto lavorando a un nuovo film di cui ancora non posso svelare molto. Sarà un film abbastanza complicato stavolta, ma se ci riesce bene potrà essere una cosa molto originale, molto nuova. Ogni volta è ...

Carlo Verdone : "Ho visto una turista cadere in una buca a Roma - possibile che facciamo 'ste figure schifose?" : Pensava che fosse caduta a causa di un infarto, invece quella turista orientale a Piazza Venezia era finita in una buca. A raccontare l'episodio ironico ma dal retrogusto amaro, come si legge sul Corriere della Sera, è l'attore Romano Carlo Verdone che, insieme ad altri colleghi e registi, in occasione dei Nastri d'argento al Maxxi, parla della situazione della sua Roma. "Ma è possibile che Roma faccia 'ste figure schifose?", si ...

Dalla Roma ai social - Carlo Verdone dice la sua ai microfoni di ECG : Carlo Verdone è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus Il popolare attore e regista Romano, Carlo Verdone, ha parlato dei social: “ci sono tanti fake che si spacciano per me. Bisogna iniziare a dare una regolata a queste cose qui. E’ indubbiamente una patologia, a molte persone piace impossessarsi della personalità di una celebrità, di una ...

Carlo Verdone : "Da piccolo me le davano - ero più 'signorino'. Così a 17 anni ho scoperto la mia anima coatta" : "Da piccolo in genere me le davano, perché ero più signorino rispetto agli altri, che erano più coattelli. Un paio di volta le ho prese. Poi una volta, a 17 anni, ho scoperto improvvisamente che avevo un lato molto aggressivo. Mi tagliarono la strada, mi fecero cadere con la moto e mi feci molto male. Quello in macchina mi strillò di alzarmi e di non fare l'attore. Mi ritrovai a reagire male, gli presi a calci la ...

"Carlo Verdone è il mio maestro di sincerità" : Decide di ricontattare i quattro amici che una volta rappresentavano tutto il suo mondo, gli stessi che lui aveva abbandonato da un giorno all'altro, senza spiegazioni, sebbene ad unirli ci fosse un ...

Carlo Verdone a #Corrierelive : dal film «Benedetta Follia» - alla Roma e i social | Diretta : L’attore Romano racconta l’uscita dell’ultimo film in dvd, il 9maggio, e promette di parlare di tutto: dalla Roma ai social. Esclusa solo la politica

