Almeno 17 persone, tra cui 7 minori, sono morte in un locale di Caracas, Venezuela, nel caos provocato dal lancio di un candelotto di gas lacrimogeno durante una festa di laurea. Una rissa nel club Los Cotorros, il lancio del lacrimogeno e si è scatenato il panico, con la fuga precipitosa di oltre 500 persone verso le uscite. Alcune sarebbero morte per asfissia, altre per i traumi riportati nel caos. La polizia ha effettuato 7 arresti.(Di sabato 16 giugno 2018)

