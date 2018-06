Caporalato | a Salvini dico | questa legge non va cambiata | va potenziata

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 giugno 2018) di Yvan Sagnet * Le affermazioni del vice premier Matteoe del ministro delle Politiche agricole Gianmarco Centinaio, per le quali lasulvaperché “invece di semplificare, complica”, sono un’offesa alla dignità di centinaia di migliaia di lavoratori vittime “senza difesa” dello sfruttamento compiuto dai caporali senza scrupoli nei loro confronti, in alcuni casi anche con la complicità delle imprese. Ilesiste in Italia da decenni e ha lucrato per anni sulla vite dei lavoratori perché non esisteva unache intervenisse sul problema. Gli strumenti di contrasto al, prima con l’articolo 603 bis introdotto nel codice penale nel 2011 grazie allo sciopero di Nardò che ho promosso e poi successivamente modificata dalla199/2016, sono necessari nonché fondamentali nel contrasto ad ogni sua ...