CAPO PLAZA ' 20' è il suo primo album | È un figlio messo al mondo appena

CAPO PLAZA : «Le scarpe da 1200 euro e le collane sono i miei trofei» - : Cosa vorresti venisse fuori, di quel mondo? Il talento. Ci sono ragazzini rinchiusi in quattro mura per qualche precedente. Magari qualcuno di loro ti manda i pezzi, come facevi tu con Sfera. Sì, a ...

Hit parade - CAPO PLAZA spodesta Gemitaiz : ROMA, 11 MAG - Il rapper Capo Plaza conquista la vetta della hit parade degli album più venduti della settimana con 20, suo disco di debutto. L'artista salernitano ha spodestato il collega Gemitaiz, ...

CAPO PLAZA disco d'oro con '20' e 'Tesla feat. Sfera Ebbasta e Drefgold' : '20" è stato per una settimana al primo posto della classifica degli album più venduti su iTunes e su AppleMusic, ed il disco con più streaming quotidiani su Spotify. "Non cambierà mai" , il brano ...

Fenomeno CAPO Plaza : L'inarrestabile contabilità delle views e dei clic può far perdere l'orientamento. Dopo 30 milioni di clic per Giovani fuoriclasse e 20 milioni per Allenamento #2, il salernitano Capo Plaza pubblica l'...

20 - CAPO PLAZA
Capo Plaza, 20 Testo [Ritornello] Prima ero solo un bambino ora ne ho venti Tu qua sotto la notte non ti addormenti Questi parlano, parlano e […]

Come me - CAPO PLAZA
Capo Plaza, Come me Testo Ehi, ehi La squadra è in gara, sorpassa ma al primo posto, ehi Vado da Gucci e li spendo […]

Nike Boy - CAPO PLAZA
Capo Plaza, Nike Boy Testo Sto fumando un giga-byte, ehi Troppa salsa le mie Nike, ehi Mangio sushi e bevo Sprite, ehi Nella cuccia […]

Ne è valsa la pena - CAPO PLAZA
Capo Plaza, Ne è valsa la pena Testo Capo Plaza Tu parli di me ma guardati te Sì, […]

Tesla - CAPO PLAZA
Capo Plaza, Tesla Testo Entra dentro la mia testa, yah Sto col culo su una-, su una Tesla Addosso ho roba pesante (Yah, yah, yah) Manco […]