Calciomercato Napoli | trattativa per Lobotka

Calciomercato Napoli : quella porta che non trova un padrone : Siamo al 16 giugno e quindi non c'è da preoccuparsi in maniera eccessiva. Anzi a leggere le parole del presidente De Laurentiis si evince anche una certa carica, una passione mai finita che aspetta ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve - Inter e Napoli - super mosse di Parma - Lazio - Genoa - Toro e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis dà spettacolo : 5 super colpi per Carlo Ancelotti - sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Calciomercato Napoli – Alla fine l’attaccante Mertens potrebbe rimanere al Napoli, è infatti scaduta ieri sera la clausola rescissoria del belga, adesso i club dovranno trattare con gli azzurri per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Si continua a cercare un portiere da regalare al tecnico Carlo Ancelotti, il nome in pole è sicuramente quello di Areola, al momento c’è il muro del Psg ma la situazione potrebbe cambiare ...

Calciomercato Napoli - scade la clausola di Mertens : Per acquistare il belga bisognerà contrattare con gli azzurri Calciomercato Napoli Mertens / scadenza importante nel Calciomercato del Napoli . Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, la clausola rescissoria di 28 milioni per Dries Mertens non potrà più essere esercitata in questa sessione di mercato. Dunque chi vorrà acquistare l'attaccante belga dovrà trattare ...

Calciomercato Empoli : Luperto potrebbe restare - ma servirà l'ok del Napoli - : ... ha parlato del futuro del suo assistito, giocatore di proprità del Napoli : " Siamo stati tutti sorpresi dall'arrivo di Ancelotti, è uno degli allenatori più forti al mondo, non solo a livello ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi Napoli ed Inter - super mosse di Samp - Bologna e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. ...

Calciomercato Napoli - via Jorginho : ecco il doppio colpo in entrata per Ancelotti : Il Napoli al lavoro per la prossima stagione con l’intenzione di regalare una squadra forte al tecnico Carlo Ancelotti. Come noto, il regista partenopeo Jorginho, potrebbe volare a Manchester sponda City, per firmare con la squadra di Guardiola. --In entrata però il Napoli non resterà certo a guardare. Si fa un gran parlare dell’ipotetico sostituto del regista, ma anche di colui il quale potrebbe prendere il posto del partente Hamsik. ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di Napoli e Sampdoria - mosse a sorpresa di Lazio e Fiorentina : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in ...

Calciomercato Napoli - boom boom De Laurentiis : chiuso il secondo colpo dopo Verdi : Sono ore caldissime in casa Napoli, il presidente De Laurentiis continua senza sosta a muoversi sul mercato per accontentare tutte le richieste dell’allenatore Carlo Ancelotti. Per l’attacco è stato definito l’arrivo di Simone Verdi, si tratta di un calciatore di grande talento e che può regalare grosse soluzioni per il reparto offensivo.-- Ma non è finita, piazzato il secondo colpo in poche ore, questa volta per la difesa, è fatta ...

Calciomercato Napoli - accordo con il Salisburgo per Lainer : 10 milioni al club austriaco : Non solo Verdi, il Napoli ha praticamente chiuso anche l'operazione Lainer . accordo raggiunto tra la società del presidente De Laurentiis e il Salisburgo , proprietario del cartellino dell'esterno ...

Calciomercato Spal - occhi su Napoli : Tonelli con Ounas : Esterno ideale per un 4-3-3, resta da capire se nell'economia del gioco di Semplici riuscirebbe a ritagliarsi un posto senza dover snaturare la propria identità tattica. TUTTO SUL Calciomercato Tutto ...

Calciomercato Napoli - visite mediche per Verdi : tutti i dettagli economici : Calciomercato Napoli – visite mediche in corso per Simone Verdi. L’ormai ex attaccante del Bologna è arrivato a Roma in tarda mattinata e intorno alle 13:30 si è recato presso la clinica Villa Stuart per i test medici di idoneità sportiva. Effettuati tutti i controlli, Verdi più tardi incontrerà il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e firmerà un contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi cinque anni. Il costo ...

Calciomercato Napoli - è il giorno di Simone Verdi : visite mediche e firma : E' arrivato il grande giorno di Simone Verdi. Dopo un lungo corteggiamento, il Napoli ha acquistato il fantasista classe 1992 del Bologna. Con sei mesi di ritardo rispetto al mercato di gennaio, ...

Calciomercato Cagliari - il doppio innesto può arrivare dal Napoli : Calciomercato Cagliari – Inizia un nuovo progetto in casa Cagliari con Rolando Maran in panchina, l’obiettivo è quello di disputare un campionato tranquillo e raggiungere la salvezza. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva, doppio mossa nelle ultime ore ed innesti che potrebbero arrivare dal Napoli. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nel ...