Calciomercato | James Rodriguez annuncia | “potrei venire in Italia”

(Di sabato 16 giugno 2018), interpellato da GQ, ha parlato del campionato italiano in chiave, ma anche dell’assenza della nostra Nazionale in Russia. Il calciatore del Bayern freme per entrare in corsa con la sua Colombia che nei prossimi giorni esordirà. Tornando alla Serie A,ha dichiarato: “Chissà, un giorno potrei ancheda voi in Italia, ma per adesso sto bene a Monaco. Abbiamo appena vinto il campionato. E con i miei compagni vorrei conquistare quella che sarebbe la mia terza Champions League. I Mondiali? Sinceramente confido molto nelle qualità della mia nazionale. In generale, possediamo la capacità tecnica per sognare di fare cose davvero grandiose. Penso che sì, possiamo anche vincere il titolo: abbiamo fame di trionfi e con umiltà possiamo farcela ad arrivare sino in fondo. È il mio sogno, e anche quello di tutti i connazionali. Se sono ...