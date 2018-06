Calciomercato Inter | Vecino è nella lista dei cedibili

Calciomercato Inter - mossa a sorpresa per l’attacco : sondaggio per Sansone : Calciomercato Inter – L’Inter al lavoro per la prossima stagione,l’obiettivo è rinforzare l’attacco. Nelle ultime ore mossa a sorpresa da parte del club nerazzurro, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggi nei giorni scorsi per Nicola Sansone, sei gol in questa stagione con il Villareal, con il club spagnolo si è anche parlato della possibilità di uno scambio con Eder ma gli spagnoli non gradiscono ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve - Inter e Napoli - super mosse di Parma - Lazio - Genoa - Toro e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la ...

Calciomercato Inter : Candreva rinnovo e addio? - Calcio : La politica giovanile di Suning lascia intendere che possa essere 'sacrificato' proprio l'italiano in virtù di una carta d'identità più scomoda. Il valore a bilancio di Candreva è di circa 11 milioni,...

Calciomercato Inter - ecco centrocampista e terzino : che innesti per Spalletti : L’Inter lavora senza sosta sul mercato, in arrivo nuove importanti soluzioni per il tecnico Spalletti dopo i colpi chiusi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez. Per il centrocampo sempre più vicino l’arrivo di Radja Nainggolan, si può chiudere con la Roma per 25 milioni più qualche giovane come contropartita, per il colpo ormai sembra solo questione di tempo. --Mossa importante nelle ultime ore anche per quanto riguarda il ruolo di terzino, ...

Calciomercato Inter - contatto con la Roma per Nainggolan : c’è la prima offerta nerazzurra : C’è stato un primo contatto tra l’Inter e la Roma per Nainggolan, i nerazzurri hanno presentato la prima offerta per il centrocampista belga La trattativa è ufficialmente partita, dopo gli abboccamenti dei giorni scorsi, Inter e Roma hanno iniziato a parlare di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è in cima alla lista del direttore sportivo Ausilio che, nella giornata di ieri, ha avuto il primo contatto diretto con ...

Calciomercato Bologna - trattativa avviata con l’Inter : Calciomercato Bologna – Inizia un nuovo progetto in casa Bologna, la dirigenza ha deciso di sostituire Donadoni con Filippo Inzaghi, l’ex Milan protagonista di una stagione strepitosa sulla panchina del Venezia. Il Bologna adesso è al lavoro per rinforzare la rosa, mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nuovo terzino in arrivo, si tratta di Federico Dimarco, classe 1997, di proprietà ...

Calciomercato Inter - piano per arrivare a Dembélé : il centrocampista del Tottenham nel mirino : Un nome finito in cima alla lista delle preferenze per il centrocampo dell'Inter, quello di Mousa Dembélé. Profilo parecchio ricercato quello del belga del Tottenham, che piace a diversi altri club, ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi Napoli ed Inter - super mosse di Samp - Bologna e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. ...

Calciomercato Inter - scambio di giovani con il Genoa : in 5 pronti a cambiare maglia : Calciomercato Inter – Tra presente e futuro. Nonostante i problemi derivanti dal Fair play finanziario, il club nerazzurro si muove sul futuro con importanti obiettivi per il presente e per il futuro. In particolar modo sempre più vicina la chiusura della trattativa con la Roma del centrocampista Radja Nainggolan, il tecnico Luciano Spalletti pronto ad essere accontentato con un grande colpo. Ma si pensa anche al futuro, sta per essere ...

Calciomercato Inter : Skriniar pensa alla permanenza in nerazzurro - : Potrebbe arrivare una proposta che renda Skriniar il difensore più pagato al mondo ma, in ogni caso, servirebbe anche la certezza di giocare titolare. E, in questo senso, l'Inter ha già messo sul ...

Calciomercato - parla Cancelo : “l’Inter mi ha deluso! Io voglio la Juve? Non sanno fare il loro lavoro…” : Joao Cancelo sta accendendo il Calciomercato italiano, il terzino portoghese potrebbe finire alla Juventus dopo l’annata nerazzurra Joao Cancelo è uno dei pezzi pregiati del Calciomercato estivo. Il calciatore portoghese ha sì un contratto col Valencia, ma difficilmente rimarrà in Spagna al termine della sessione estiva. “Ho un contratto, finché non ho una proposta ufficiale e concreta non posso dire nulla. Finora, non mi è arrivato ...

Inter - batosta dall'Uefa : 'rosa ridotta in Champions ed il Calciomercato...' : Inter, arrivano brutte notizie dall'Uefa in merito al settlement agreement che avrà ripercussioni anche sulla prossima Champions League "FC Internazionale Milano prende nota di quanto comunicato dalla ...