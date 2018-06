Buon compleanno Giacomo Agostini | Federica Mogherini…

Buon compleanno Mina Mereu - Piero Vigorelli - Oscar Damiani… : Buon compleanno Mina Mereu, Piero Vigorelli, Oscar Damiani… …Valerio Merola, Pier Luigi Pizzi, Cesare Damiano, Luigi Martini, Lakshmi Mittal, Roberto Antonione, Andrea Pamparana, Jim Belushi, Amerigo Fontani, Michael Laudrup, Elena Fattori, Roberto Bacci, Massimo Fiorio, Alessandro Mazzola, Patrick Ottoz, Mariasilvia Santilli, Alessio Garavello, Marika Zanardi, Angelo Rea, Diego Fusaro, Laura Imbruglia, Giovanni Legnani, Giada Borgato, Matteo ...

Beyoncé augura Buon compleanno ai gemelli Sir e Rumi mentre c’è chi pensa che sia ancora incinta : I gemellini hanno compiuto un anno The post Beyoncé augura buon compleanno ai gemelli Sir e Rumi mentre c’è chi pensa che sia ancora incinta appeared first on News Mtv Italia.

Buon compleanno Donald Trump - Romolo Petullà - Francesca Colesanti… : Buon compleanno Donald Trump, Romolo Petullà, Francesca Colesanti… …Gianna Nannini, Francesco Guccini, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Marisa Brando, Laura Efrikian, Luigi Cagni, Massimo Introvigne, Giovanna Botteri, Luigi Casero, Flavio Gulinelli, Enrico Fabbro, Boy George, Marco Armani, Cristiana Lionello, Andrea Icardi, Paolo Arrigoni, Paolo Lanza, Steffi Graf, Giovanni Esposito, Lia Capizzi, Michele Fini, Massimo Oddo, Vittorio ...

Buon compleanno Milingo - Maria Latella - Ban Ki-Moon… : Buon compleanno Milingo, Maria Latella, Ban Ki-Moon… …Antonio Guidi, Enzo Robotti, Giambattista Cescutti, Vasso Ovale, Ettore Andenna, Michele Zarrillo, Fabiola Anitori, Antonio Distaso, Antonello Restivo, Gabriella Giammanco, Matteo Malaventura, Angela Rafanelli, Simone Berti, Antonio Balzano, Veronica Borsi, Carolina Pini, Dario Betti, Barbara Bonansea, PierMaria Leso… Oggi 13 giugno compiono gli anni: Italo Rebuzzi, ex calciatore; Antonio ...

Buon compleanno Bicocca : l’Università milanese in festa : Un pubblico catturato dalla danza quello che ha riempito oggi l’aula magna dell’Università Bicocca per l’incontro con Roberto Bolle. L’étoile è stato protagonista di uno stimolante confronto con gli studenti sul rapporto tra la danza e gli altri saperi, come la psicologia, l’economia o la medicina, moderato da Valeria Crippa, giornalista del Corriere della Sera. I saluti del rettore Cristina Messa e il taglio della torta hanno dato il via ai ...

Buon compleanno Gabriele Cirilli - Chiara Appendino - Michela Miti… : Buon compleanno Gabriele Cirilli, Chiara Appendino, Michela Miti… …Alessandro Cattaneo, Diego Milito, Silvia Costa, Silvio Sircana, George Herbert Walker Bush, Raphael Geminiani, Mara Berni, Carlo Fracanzani, Chick Corea, Tarak ben Ammar, Nino Formicola, Alessandro Pagano, Pappi Corsicato, Francesco Renga, Alberto Ghibellini, Paolo Silvio Mazzoleni, Andrea Beccari, Francesco Piu, Andrea Guardini, Tea Ugrin… Oggi 12 giugno compiono gli anni: ...

Buon compleanno Angelo Panebianco - Emiliano Moretti - Costantino Sassone… : Buon compleanno Angelo Panebianco, Emiliano Moretti, Costantino Sassone… …Giobbe Covatta, Vincenzo Desario, Rino Marchesi, Jackie Stewart, Salvatore Settis, Annabella Incontrera, Vito Riggio, Alberto Ercolani, José Bové, Francesco Bonini, Mino Taricco, Francesca Barracciu, Vincenzo Nardiello, Luigi del Liechtenstein, Lorenzo Ariaudo, Alessandro Mazzoli, Roberto Marti, Antonio Bocchetti, Federica Citarella, Davide Zappacosta… Oggi 11 giugno ...

NADIA TOFFA COMPIE OGGI 39 ANNI : Buon COMPLEANNO!/ Come sta? #atuttavita : l'augurio degli amici Vip : NADIA TOFFA COMPIE OGGI 39 ANNI: il silenzio social della conduttrice de Le Iene Show ed tantissimi auguri degli estimatori; sul web anche preoccupazione per la prolungata assenza.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 16:58:00 GMT)

Nadia Toffa - Buon compleanno! Compie 39 anni/ Come sta? Il mio bilancio è un pensiero d'amore : a tutta Vita! : Nadia Toffa Compie oggi 39 anni: il silenzio social della conduttrice de Le Iene Show ed tantissimi auguri degli estimatori; sul web anche preoccupazione per la prolungata assenza. Nel giorno del suo compleanno, Nadia Toffa ha rotto il silenzio dopo svariati giorni di attesa. Era lo scorso 26 maggio, circostanza da dimenticare, quando sul web si era diffusa la bufala della morte della giovane iena. Nulla di più falso, ovviamente! E la ...

Nadia Toffa compie 39 anni - Buon compleanno!/ Come sta? Auguri e preoccupazione da parte dei fan : Nadia Toffa compie oggi 39 anni: il silenzio social della conduttrice de Le Iene Show ed tantissimi Auguri degli estimatori; sul web anche preoccupazione per la prolungata assenza.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:52:00 GMT)

Buon compleanno Carlo Ancelotti - Nadia Toffa - Amedeo Lambrilli… : Buon compleanno Carlo Ancelotti, Nadia Toffa, Amedeo Lambrilli… …Filippo di Edimburgo, Raffaele Bonanni, Joao Gilberto, Maria Giovannini, Luciana Paluzzi, Tullio Pironti, Sabato Malinconico, David Riondino, Nello Formisano, Attilio Tesser, Angelo Antonio d’Agostino, Angelo Gregucci, Tosca d’Aquino, Costantino Vitagliano, Luca Ciceroni, Ferdinando Coppola, Matuzalem, Vasilis Torosidis, Massimo Bonanni, Niccolò Squarcina, Marco ...

Buon compleanno Figlio Mio : frasi di auguri originali per un figlio speciale : Si avvicina il giorno del Compleanno di vostro figlio, e volete scrivere sul suo biglietto delle frasi originali che gli facciano capire quanto per voi lui sia speciale? È del tutto normale cercare di trovare delle parole adatte per degli auguri memorabili, ma non è sempre facile. Vediamo allora qualche esempio di frasi di auguri di Buon Compleanno che ogni figlio vorrebbe leggere dai propri genitori. “Buon Compleanno, figlio Mio!”: ...

Buon compleanno Johnny Depp - Massimo A. Doris - Miro Klose… : Buon compleanno Johnny Depp, Massimo A. Doris, Miro Klose… …Giuliano Urbani, Milena Gabanelli, Sara Tommasi, Federico de Florian, Claudio Azzolini, Maurizio Zamparini, Pierluigi Castagnetti, Giustina Mistrello Destro, Antonio Avati, Fausto Carpani, Giulio Terzi di Sant’Agata, Leonardo Gallitelli, Cesare Salvi, Pinuccio Pirazzoli, Laura Trotter, Alessandro Pansa, Pietro Mancini, Maria Amato, Michael J. Fox, Flavia Cercato, Tomas ...

Buon compleanno Nancy Sinatra - Sergio Staino… : Buon compleanno Nancy Sinatra, Sergio Staino… …Sonia Braga, Giovanna Sanna, Mario Ielpo, Marco Scibona, Valentina Loiero, Gennaro Iezzo, Edoardo Rixi, Vincenzo Santoruvo, Javier Mascherano, Cristina Coletta, Giampietro Perrulli, Federico Benetti, Elena Tonetta, Samuele Montagna, Eleonora Zanetti… Oggi 8 giugno compiono gli anni: Marco Barbot, ex calciatore; Poldo Bendandi, attore; Gastone Nordio, ex calciatore; Egidio Caporello, vescovo; Enzo ...