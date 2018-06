Bradley Cooper e Irina Shayk | giochi d’amore

A Star Is Born - il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper : ROMA – Arriverà al cinema (per Warner Bros) il prossimo 11 ottobre A Star Is Born, il primo film da regista di Bradley Cooper, remake della pellicola del 1937. L’artista è anche protagonista insieme a Lady Gaga, anche lei al debutto. Sul grande schermo però. In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta […] L'articolo A Star Is Born, il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper proviene da NewsGo.

«È nata una stella» : Bradley Cooper canta (con Lady Gaga) nel primo trailer italiano : canta, Bradley Cooper. canta, recita, dirige. Nel remake di È nata una stella, i ruoli che Bradley Cooper ha scelto di interpretare sono tanti e vari. Eppure, nessuno è stato lasciato al caso. O così pare dal primo assaggio del film, racchiuso nel trailer che la Warner Bros. ha diffuso ieri. https://www.youtube.com/watch?v=jvMaHOOY5VA L’attore, che nella pellicola è Jackson Maine, gloria del country americano, sembra essere riuscito a fare ...

Bradley Cooper e Irina Shayk - tutti per Lea : Occhiali da sole e cappuccio della felpa in testa: dura la vita della mamma vip Irina Shayk, che per uscire a passeggio con la figlia preferisce camuffarsi così per sfuggire all’assedio dei fotografi. Il compagno Bradley Cooper, invece, si accontenta di lenti specchiate e giubbino di pelle, in perfetto mood mimetico. Per fortuna che alla piccola Lea, un anno festeggiato a febbraio, non importa ancora nulla dei paparazzi appostati ovunque: ...

Lea De Seine - tutta papà Bradley Cooper : Sarà la copia di mamma o assomiglierà di più al papà? La domanda era passata nella mente dei fan di Irina Shayk e Bradley Cooper alla notizia che i due avevano deciso di mettere su famiglia. Ma Lea De Seine, un anno festeggiato a febbraio, non l’aveva ancora vista nessuno, complice la voglia dei genitori di tutelarne l’immagine il più possibile. Le prime foto della bambina arrivano da New York. LEGGI ANCHEMet Gala 2018, tutte le ...

UNA NOTTE DA LEONI 2/ Su Italia 1 il film con Bradley Cooper (oggi - 21 maggio 2018) : Una NOTTE da LEONI 2, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 21 maggio 2018. Nel cast: Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis, alla regia Tom Phillips. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:19:00 GMT)

LAVORI IN CORSO. DiCaprio/Spielberg - Meryl Streep - Bradley Cooper - Jovovich - Zombieland 2 : Una cronaca che ruota sulla Mossack Fonseca, lo studio legale di Panama che consentì ai benestanti del mondo di nascondere il proprio denaro in società offshore. Lo scandalo è scoppiato nella ...

UNA NOTTE DA LEONI/ Su Italia 1 il film con Bradley Cooper (oggi - 14 maggio 2018) : Una NOTTE da LEONI, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 14 maggio 2018. Nel cast: Zach Galifianakis, Ed Helms e Justin Bartha, alla regia Todd Phillips. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:17:00 GMT)

Grandi elogi per il film di Lady Gaga - “una rivelazione” in È nata una stella con Bradley Cooper : Il trailer del film di Lady Gaga, al suo debutto da attrice protagonista al cinema, è stato presentato in anteprima per la stampa al CinemaCon di Las Vegas, fornendo agli esperti del settore un primo sguardo su È nata una stella, la scommessa di Bradley Cooper di dare nuova vita ad un classico già oggetto di diversi remake. Questo film rappresenta un debutto anche per l'attore, che esordisce alla regia e contemporaneamente recita accanto alla ...

Retroscena su Lady Gaga e Bradley Cooper in È nata una stella - il regista racconta la preparazione del film : Lady Gaga e Bradley Cooper sono i protagonisti del nuovo remake di È nata una stella (titolo originale "A Star in Born") che il regista ha presentato di recente al Tribeca film Festival in un incontro pubblico con Robert De Niro. Cooper ha parlato della sua co-protagonista rivelando un aspetto inedito della loro collaborazione, ovvero con quanta determinazione la popstar lo abbia convinto a cantare dal vivo, con sua grande sorpresa. La ...

IL LATO POSITIVO - SU RAI MOVIE / Info streaming e trama del film con Bradley Cooper (oggi - 20 aprile 2018) : Il LATO POSITIVO, il film in onda su Rai MOVIE oggi, venerdì 20 aprile 2018. Nel cast: Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, alla regia David O. Russell. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 20:31:00 GMT)