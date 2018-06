Braccio bionico | al Campus di Roma | su donna amputata | lo controllerà con il pensiero

Braccio bionico : partita in Italia la prima sperimentazione : E’ partita in Italia la prima fase di sperimentazione per impiantare un Braccio bionico. L’intervento preparatorio che utilizza una innovativa tecnica di reinnervazione muscolare, è stato effettuato oggi, presso Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, su una donna di 27 anni che, tra qualche mese riceverà una protesi con l’obiettivo di riuscire a comandarla con il pensiero. Obiettivo del progetto, condotto in ...