Boom Milan | nuovo affare “alla Bonucci” | obiettivo Gonzalo Higuain!

sportfair

: @roby27prince @seanpelucchi lo sbaglio e' sempre dietro l'angolo sul milan da due anni a sta parte e ci sta...sembr… - Resenzatrono : @roby27prince @seanpelucchi lo sbaglio e' sempre dietro l'angolo sul milan da due anni a sta parte e ci sta...sembr… - albakiara201 : @seanpelucchi Ma che boom disse di non poter permettersi di acquistare il milan , sono deluso . Volevo un ultra mega ricco - _AZ27_ : RT @Kondorob: Mendes e Preziosi si sarebbero incontrati, Genova e Monaco non sono lontane... Sul piatto? Gestione sportiva al portoghese e… -

(Di sabato 16 giugno 2018)pronto a scatenarsi, sempre dopo aver avuto il via libera dall’Uefa, Mirabelli ha messo nel mirino il Pipita Higuain I tifosi delstanno vivendo emozioni contrastanti in questa prima fase di calciomercato. Da un lato sta salendo sempre più l’ansia per conoscere le decisioni dell’Uefa in merito a possibili sanzioni contro i rossoneri, dall’altro le voci di mercato che stanno facendo sognare i supporters. Chiariamo subito, il calciomercatoista non sarà spendaccione come quello scorso, ma dovrà autofinanziarsi. Ad un’entrata di livello corrisponderà una cessione, ma gli ultimi rumors attorno alfaranno ugualmente piacere ai supporters. La bomba, lanciata stamane dal Corriere dello Sport, parla di un possibile“alla Bonucci”, che stavolta coinvolgerebbe Higuain. Mirabelli sta seguendo con molta attenzione il Pipita, ...