Bologna | via Masina | chi sarà il sostituto? Spunta una nuova opzione per la fascia

Calciomercato Bologna - trattativa avviata con l’Inter : Calciomercato Bologna – Inizia un nuovo progetto in casa Bologna, la dirigenza ha deciso di sostituire Donadoni con Filippo Inzaghi, l’ex Milan protagonista di una stagione strepitosa sulla panchina del Venezia. Il Bologna adesso è al lavoro per rinforzare la rosa, mossa nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nuovo terzino in arrivo, si tratta di Federico Dimarco, classe 1997, di proprietà ...

Il Bologna fa cassa : via Masina e Ferrari - in arrivo rinforzi per la difesa : Bologna che cambia volto in difesa, due cessioni importanti concretizzatesi nelle ultime ore, Bigon però non si farà trovare impreparato Il Bologna, in questa prima fase della sessione estiva di calciomercato, sta facendo cassa con alcune cessioni messe a segno dal ds Bigon. Masina si appresta ad approdare in Premier League, con il Watford che sborserà 5 milioni di euro per accaparrarsi i servizi del terzino sinistro. Anche Alex Ferrari è in ...

Lo Stato Sociale a Bologna il 12 giugno in Piazza Maggiore : info viabilità - strade chiuse - come accedere al concerto : Lo Stato Sociale a Bologna, in concerto stasera - martedì 12 giugno. L'evento - ad ingresso gratuito - si terrà in Piazza Maggiore dalle ore 21:00 alle 23:30. L'ingresso in Piazza Maggiore è libero ma fino a un massimo di 12.500 persone, la capienza massima concessa per motivi di sicurezza. Gli interessati a partecipare all'evento potranno accedere alla Piazza dalle 18.30 tramite quattro varchi: Piazza Nettuno, Piazza Re Enzo, Piazza ...

Bologna - lo show dei promessi sposi in via Rizzoli : Bologna, 11 giugno 2018 - Una strana ' proposta di matrimonio ' sotto gli occhi di migliaia di persone. Ieri pomeriggio con teatro dell'evento la Torre Asinelli . La romantica quanto audace 'proposta' ...

Filippo Inzaghi - Palermo Venezia / "Viviamo un sogno" - dopo i playoff firma col Bologna? : Filippo Inzaghi, Palermo Venezia: il tecnico si gioca la possibilità di rimanere dentro ai playoff coi lagunari. dopo la fine di questa avventura firmerà probabilmente per il Bologna.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Ingegneria e scienza : al via a Bologna il premio Mit Italia : Le biotecnologie, l’energia, l’Ingegneria, i materiali e i trasporti. Sono gli ambiti di studio nei quali sono stati selezionati gli 11 migliori progetti del Mit Italia 2018, che martedì prossimo prenderanno parte alla consegna dell’annuale premio innovatori under 35. L’iniziativa di Mit Technology Review Italia (l’edizione nostrana della storica rivista del Massachusetts Institute of Technology di Boston), intende ...

Il concerto dei Chemical Brothers a Bologna rinviato a settembre : nuova data e rimborso biglietti : rinviato a settembre il concerto dei Chemical Brothers a Bologna, attesi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 16 giugno. A causa di circostanze impreviste, il duo britannico ha annunciato il rinvio del concerto in programma da qui a due settimane. L'evento slitta così a dopo l'estate, precisamente al 27 settembre, sempre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). I biglietti acquistati precedentemente restano comunque validi per ...

DIRETTA / Casale Monferrato Fortitudo Bologna (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - via! : DIRETTA Casale Monferrato Fortitudo Bologna: info streaming video e tv dell'attesa gara 1 delle semifinali dei play off promozione della Serie A2 di basket.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:02:00 GMT)

Bologna - Merola : Oz e Xm24 - «distretto giovanile» in aree ex ferroviarie : Bologna - Un vero e proprio «distretto» dedicato alle attività giovanili, in cui potrebbero trovare posto sia Oz che l'Xm24. È l'idea a cui sta lavorando il sindaco di Bologna, Virginio Merola: il ...

Bologna : viaggio nella “mente profumata” a Smell - il festival dell’olfatto : Nell’ambito della nona edizione di Smell – festival dell’olfatto debutta Smell Experience: new research and frontiers in programma oggi domenica 27 maggio presso la sala eventi del Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna. L’evento propone un viaggio nella nostra nostra mente profumata, tra psicologia, neuroscienze, arte e profumeria, per imparare a comprendere e parlare il linguaggio degli odori. Tra gli ...

Il coro Papageno - 40 detenuti hanno incantato il pubblico di Bologna con un viaggio musicale tra sacro e profano : Dopo le esibizioni in Senato e in Vaticano del 2016, il coro Papageno, diretto dal Maestro Michele Napolitano, si è presentato al pubblico ancora più numeroso e con un repertorio internazionale e trasversale che comprende due nuovi brani: Siyahamba (canto tradizionale africano) e Venendo giù dai monti (canto tradizionale bolognese). Un viaggio tra sacro e profano, colto e popolare che dalla monodia medievale al Rinascimento arriva, passando per ...

Bologna - Saputo : "Ora un tecnico affamato. Verdi via? Solo se obbligati" : Facciamo un passo indietro, 28 maggio 2017: Joey Saputo si apre al dialogo con i giornalisti presenti allo stadio Dall'Ara nella più classica delle conferenze stampa di fine stagione. I temi più caldi?...

Bologna - un nuovo studentato da 500 posti in via Serlio : Nell'area dell'ex Mercato del Navile 60 alloggi di Edilizia residenziale sociale , Ers, , nel comparto ex Fervet uno studentato privato da 500 posti. E' il doppio oggetto di una delibera approvata ...

Prezzi dei biglietti per Shawn Mendes a Bologna e Torino - al via le prevendite con American Express e Shawn Access : Al via da mercoledì 16 maggio le prevendite dei biglietti per Shawn Mendes a Bologna e Torino, le due uniche date di concerti in programma per il 2019. Il cantante canadese torna nel nostro Paese per presentare il nuovo progetto discografico Shawn Mendes: The Album, in uscita il 25 maggio. Shawn Mendes sarà in Italia per due date tra Bologna e Torino: il 23 marzo si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), mentre il 24 marzo sarà ...