Bologna | poliziotto si spara al cuore e si uccide in questura

(Di sabato 16 giugno 2018) Una tragedia ha colpito la polizia di Stato die di tutta Italia: ieri durante la pausa pranzo un sostituto commissario di Ps si è suicidato nei locali delladel capoluogo felsineo.Erano le prime ore del pomeriggio quando undi 52 anni si è chiuso nell'ufficio di gabinetto dellae ha estratto la pistola d'ordinanza dalla fondina. Quindi ha rivolto l'arma contro di sè, la ha puntata verso iled ha fatto fuoco. La morte è stata inevitabile: il corpo dell'uomo è stato ritrovato, ormai senza vita, da alcuni colleghi che stavano rientrando dalla pausa pranzo.Sul luogo del suicidio non sono stati trovati biglietti né messaggi e al momento non vi è alcun elemento che possa aiutare a spiegare i motivi del folle gesto da parte dell'agente. Il sostituto commissario, spiega Il Resto del Carlino, era originario del capoluogo emiliano e lavorava in città da ...