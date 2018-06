BOLOGNA Dal 15 giugno al 16 settembre | un festival multidisciplinare nel verde 94 passi

Donadoni a tutto tondo : “il mio futuro ed il motivo dell’esonero dal BOLOGNA” : Roberto Donadoni ha parlato per la prima volta dopo l’addio al Bologna, il tecnico è stato esonerato dal patron Saputo “Il mio lavoro a Bologna è terminato, adesso valuterò le cose con grande calma e serenità e poi prenderò la decisione più consona per la mia crescita personale in questo mondo”. E’ la precisazione dell’ex allenatore dei rossoblù, Roberto Donadoni, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su ...

BOLOGNA - morì cadendo dalla moto : il conducente condannato a 15 anni : Era salita in sella a una moto rubata, senza casco. Il conducente, dopo essere fuggito all'alt dei carabinieri, era uscito fuori strada provocando la morte della passeggera. Ora, è stato condannato a ...

Il concerto de Lo Stato Sociale a BOLOGNA si farà - arriva l’ok dalla Prefettura : “Speriamo che venga a sentirci anche il Soprintendente” : Tutto è bene quel che finisce bene: il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna si farà. Dopo giorni di polemiche e lo stand-by da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, il concerto della band in Piazza Maggiore è Stato finalmente confermato. Via libera definitivo, dunque, per il concerto de Lo Stato Sociale a Bologna il 12 giugno, nella storica Piazza Maggiore. Un concerto gratuito che, nei giorni scorsi voleva essere ...

Calciomercato BOLOGNA - ufficiale il primo colpo : arriva dall’Olanda… : Mitchell Dijks è il primo colpo estivo del Bologna, si tratta di un difensore olandese classe ’93, il primo “orange” a vestire la maglia degli emiliani “Il Bologna Fc 1909 comunica di avere tesserato il difensore Mitchell Dijks, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023. primo olandese della storia del Bologna, Dijks è un terzino di piede sinistro classe ’93 di grande impatto fisico, forte dei suoi 194 cm: ...

Quattrocento fisici di tutto il mondo dal 4 al 9 giugno a BOLOGNA per parlare delle ultime scoperte : Bologna si prepara ad accogliere la sesta conferenza internazionale dedicata alla fisica del Large Hadron Collider , Lhc, di Ginevra organizzata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare in ...

BOLOGNA - incidente stradale a Molinella/ Auto contro albero - morto un 22 enne di Salerno (21 maggio 2018) : Bologna, incidente stradale a Molinella: Auto sbanda e sbatte contro un albero a bordo strada, morto un 22enne di Salerno residente in Emilia. Inutili i soccorsi(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:50:00 GMT)

Astronomia : quando tra la Terra e la sonda c’è di mezzo il Sole - nuove soluzioni tecnologiche dall’Università di BOLOGNA : Le sonde spaziali che viaggiano attraverso il nostro sistema solare devono poter dialogare con la Terra, per trasmettere le informazioni raccolte e ricevere aggiornamenti e istruzioni. Non sempre però questa comunicazione è semplice o anche solo possibile, soprattutto quando la sonda con cui vogliamo parlare appare prossima al Sole, vista dalla Terra. In questi casi si parla di “congiunzioni solari”: periodi che, a seconda della traiettoria ...

INCIDENTE STRADALE A ROMA/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a BOLOGNA : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

BOLOGNA. Lavori in corso in città : tutti i cantieri stradali : Ecco i Lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 21 maggio. In caso di maltempo alcuni

BOLOGNA. Scende dall’auto dopo l’incidente. 23enne travolto e ucciso : Il ragazzo stava camminando in stato di choc sulla Trasversale di Pianura, a Granarolo d'Emilia. Era riuscito a mettersi in piedi nonostante fosse appena uscito di strada con la sua vettura. Un camion lo ha travolto e ucciso.Continua a leggere

BOLOGNA - Invimit acquista l'ex ospedale dei Bastardini per 10 - 4 milioni : Bologna - "Il consiglio di amministrazione di Invimit Sgr spa", società di gestione del risparmio del Ministero dell'Economia e delle Finanze,