tgcom24.mediaset

: Blocco Tir al Brennero, Toninelli: 'La nostra risposta sarà ferma' #tirolo - MediasetTgcom24 : Blocco Tir al Brennero, Toninelli: 'La nostra risposta sarà ferma' #tirolo - robreg1 : RT @MediasetTgcom24: Blocco Tir al Brennero, Toninelli: 'La nostra risposta sarà ferma' #tirolo - AlfioGru : @MediasetTgcom24 E blocco dei porti e blocco dei TIR ... siamo in ostaggio. -

(Di sabato 16 giugno 2018) Il ministro dei Trasporti Danilodice no alalla circolazione dei Tir sul. "Iniziative unilaterali di, come quella del Tirolo, non possono essere subite passivamente ...