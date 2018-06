Bimbo di due mesi abbandonato dalla madre in un cimitero | i residenti lo sentono piangere

Trento - morta donna incinta soffocata dal cibo - due giorni fa anche il Bimbo prematuro : soffocata da uno 'stupido' boccone di cibo. Maia Croitoru, moldava di 28 anni, che viveva a Trento con il marito Victor Chirica e il figlio di due anni, non ce l'ha fatta: è morta ieri all'ospedale cittadino di Santa Chiara. Due giorni prima, se ne era andato il bambino che aspettava: era stato fatto nascere prematuramente nel disperato tentativo di salvarlo. Maia era alla 28esima settimana di gravidanza quando quel che stava mangiando nel corso ...

Muore Bimbo di due anni dopo tre giorni di febbre alta e convulsioni. 'Forse leucemia fulminante' : I medici pensano a una leucemia fulminante. Un bambino di due anni, residente a Mortara , Pavia, , in Lomellina, è morto al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato ...

Bimbo azzannato da due alani - servono 200 punti di sutura per salvargli la vita : Sono stati necessari oltre duecento punti per suturare le ferite provocate dai morsi di due alani ad un bambino di 8 anni di Alcamo . Il piccolo, dopo le prime cure prestategli dai sanitari del 'San ...

Trapani - Bimbo di 8 anni azzannato da due alani : 200 punti di sutura : Il bambino ora è fuori pericolo: è stato aggredito ieri pomeriggio mentre giocava a pallone con un suo amico. Gli alani lo hanno azzannato alle gambe, al tronco e al collo.Continua a leggere

Bimbo azzannato da due alani : 200 punti di sutura : Sono stati necessari oltre duecento punti per suturare le ferite provocate dai morsi di due alani ad un bambino di 8 anni di Alcamo. Il piccolo, dopo le prime cure prestategli dai sanitari del “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo, è stato trasferito all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Adesso è fuori pericolo. La tragedia è stata evitata dal tempestivo intervento del proprietario dei due cani. E’ successo ieri pomeriggio ...

Pisa - Bimbo di due mesi cade dalle braccia del padre mentre lo culla e muore in ospedale : È morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale a Pisa un bimbo di due mesi giunto al pronto soccorso dopo essere caduto mentre il padre lo cullava per farlo addormentare. L'episodio...

Bimbo di due mesi cade dalle braccia del padre mentre lo culla : muore in ospedale : È morto qualche ora dopo il ricovero in ospedale a Pisa un Bimbo di due mesi giunto al pronto soccorso dopo essere caduto mentre il padre lo cullava per farlo addormentare. L'episodio è avvenuto ...

