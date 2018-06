Bill vuole separare Steffy e Liam A tutti i costi!

gossippiu

: Bill vuole una riconciliazione ??????#TwittamiBeautiful - SaCe86 : Bill vuole una riconciliazione ??????#TwittamiBeautiful - laggiu17 : Steffy pesa 40 kg e vuole fermare Bill che pesa tre volte tanto #TwittamiBeautiful - nickledgers : RT @MissJesFletcher: @TwBeautiful che affarone Mediaset,compra i mondiali e ce li vuole propinare in tutti i luoghi e in tutti i laghi prop… -

(Di sabato 16 giugno 2018) Sembrava filare tutto liscio, invece le ultime anticipazioni americane di Beautiful, di giugno 2018, mettono sull'attenti i fan di: si sposeranno di nuovo oppureriuscirà a fermare la loro felicità? Dollarcontinuerà a sperare in un assurdo futuro insieme a, dichiarando di essere innamorato di lei e di volerla nella sua vita, ma sembrerà più che altro una rivincita verso, la tanto attesa vendetta per avergli portato via la Spencer Publications mesi prima - lo stiamo vedendo in questi giorni in Italia! -. Come potrebbe impedire adi sposare? Purtroppo sfruttando un terribile errore commesso da Taylor: la psicologa tornerà a Los Angeles per una breve visita a sua figlia, dopo aver saputo della separazione da, ma penserà di vendicarsi di, sparandogli in casa sua, per aver osato trascorrere la notte con. Alla fine il colpevole ...