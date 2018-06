Berlino | aggressione in metrò | feriti gravemente due uomini

Berlino - aggressione antisemita : colpiti ebrei con la kippah/ Video - la vittima : "era un test - non sono ebreo" : aggressione a Berlino, attacco antisemita contro giovani ebrei per strada in pieno giorno: Video virale, le testimonianze "frustati con la cintura". Merkel, "intollerabile"(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:26:00 GMT)

Presunta aggressione antisemita a Berlino. Una delle vittime rivela : "Non sono ebreo - era un test" : Una delle due vittime di un presunto attacco antisemita avvenuto ieri sera a Berlino, il 21enne Adam, in un'intervista rilasciata in esclusiva all'emittente Deutsche Welle afferma di non essere ebreo e di avere indossato la kippah solo come esperimento. Il giovane dice che la kippah era il regalo di un amico e lui l'ha indossata perché non credeva agli amici che in Israele gli avevano detto che era pericoloso andare in giro in Germania ...

Berlino - aggressione a due giovani ebrei : 14.21 aggressione antisemita ieri al quartiere Prenzlauer Berg di Berlino. Tre persone li hanno picchiati, uno usando colpi di cintura. Uno degli aggressori ha urlato "ebreo" in arabo.Il pestaggio è stato filmato e postato sul web da uno degli aggrediti. L'episodio è stato definito "intollerabile" dalla portavoce di Merkel. Il governo ha dichiarato che dal 1° maggio entrerà in carica un delegato governativo contro l'antisemitismo, per ...

