Beach soccer Serie A-On | vittoria di carattere dell' Happy Car Samb contro Pisa

Beach soccer - Italia impegnata a Baku per la prima tappa di qualificazione agli Europei : 10 azzurri convocati : Sono dieci gli azzurri convocati per la prima tappa delle qualificazioni all’Euro Beach soccer League Arriva l’estate e si apre come ogni anno la stagione del Beach soccer azzurro, con l’Ital Beach che sarà impegnata dal 22 al 24 giugno a Baku nella prima tappa delle qualificazioni all’Euro Beach soccer League. Il neo ct Emiliano Del Duca ha convocato 10 giocatori per la trasferta nella capitale dell’Azerbaigian, ...

Genova Beach soccer - le novità della stagione 2018 : ... un gruppo di ragazzi che vuole fare le cose per bene, non come un semplice sport per i mesi estivi ma per fare del Beach una disciplina da coltivare per tutto l'anno. Per questo, avere un impianto ...