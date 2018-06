Bassetti | ' L' Italia non va lasciata sola sui migranti'

I vescovi italiani chiamano Bruxelles e insistono su Salvini. Le parole di Bassetti : Le Beatitudini evangeliche insegnino a noi e al nostro mondo a non diffidare o lasciare in balìa delle onde chi lascia la sua terra affamato di pane e di giustizia; ci portino a non vivere del ...

Governo - appello Vescovi Cei : "prima il Bene Comune"/ Bassetti : "rispettare voto italiani e Mattarella" : appello dei Vescovi Cei per l'attualità politica con la crisi di Governo: Card. Bassetti, "prima il Bene Comune. Rispettare il voto popolare degli italiani e il Capo dello Stato Mattarella"

L'Italia è da ricucire. L'appello del card. Bassetti - Cei - all'impegno politico : De Gasperi fa politica come 'una missione' e con una sobrietà che oggi è clamorosamente carente nel dibattito pubblico di tutti i grandi Paesi del mondo occidentale. Mai come oggi si avverte l'...

Gualtiero Bassetti - Cei - cita De Gasperi : non servono 'uomini di preda' - ma 'di buona fede' per ricucire l'Italia : Appello alla politica 'per superare le divisioni' e trovare 'cura alle ingiustizie sociali' in un Convegno all'Accademia dei Lincei organizzato dalla Fondazione De Gasperi