Basket – Trento-Milano | la protesta di un prete diventa virale | accuse di “corruzione”

Basket - finale scudetto : a Trento - Milano ha il match point. LIVE : Milano per cucirsi addosso lo scudetto, Trento per provare a forzare la serie alla bella: questi i temi dominanti di gara 6 di finale scudetto che si disputerà questa sera , ore 20.45, diretta su ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano CAMPIONE D’ITALIA. Trento si arrende in gara-6 - Olimpia al 28° tricolore : L’Olimpia Milano è CAMPIONE d’Italia. Ventottesimo Scudetto per la compagine milanese che vince gara-6 in casa della Dolomiti Energia Trento per 96-71 e chiude la serie per 4-2. Una partita dominata dall’Emporio Armani, che ha trovato una serata straordinaria al tiro da tre punti (18/35), riuscendo a sbancare per la prima volta in questa Finale il PalaTrento. Una Finale che probabilmente si era decisa sulla stoppata ...

LIVE Trento-Milano - Gara-6 Finale Basket in DIRETTA : match point Olimpia - Shields contro tutti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, Gara-6 della Finale Scudetto 2018. Dopo l’incredibile vittoria di mercoledì sera, con la stoppata di Goudelock all’ultimo secondo su Sutton, l’Olimpia ha il primo match point da giocare, però, in casa della Dolomiti Energia. Finora il fattore campo ha resistito, con l’Emporio Armani che si è portata sul 2-0, prima di subire il pareggio da parte di Trento e per poi ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Milano ha il match point sulla racchetta. Ma guai a sottovalutare il carattere di Trento : Gara-6 della Finale Scudetto significa match point per una delle due squadre. Necessariamente. Sarà l’Olimpia Milano ad averlo sulla propria racchetta, ma “in risposta”, perché al servizio ci sarà la Dolomiti Energia Trentino. Il sesto episodio di una serie entusiasmante che fin qui ha sempre rispettato il fattore campo andrà infatti in scena alla BLM Group Arena. Difficile immaginare quello che accadrà perché gara-5 ha ...

Basket - Trento-Milano : gara-6 Finale Scudetto. Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : L’Olimpia Milano ha il primo match point della serie di Finale Scudetto. Abbiamo ancora negli occhi lo straordinario Finale dell’ultima partita: a Trento non è bastato il solito stratosferico Shavon Shields, perché nel Finale l’EA7 è riuscita a spuntarla, complice un fallo proprio dell’americano su Curtis Jerrells, che ha portato Milano avanti ai liberi. Poi, ci ha pensato Andrew Goudelock a deciderla con una stoppata da ...

Finali scudetto Basket - oggi a Trento primo 'match point' per Milano : I biancorossi puntano a chiudere la serie sul 4-2, ma i bianconeri in casa non hanno mai perso ai playoff

Basket - Milano batte Trento e ha il primo match point per lo scudetto : La finale del campionato di Basket 2017-2018 entra nelle sue fasi decisive per l'assegnazione dello scudetto: con la vittoria di ieri sera al Mediolanum Forum di Assago, l'EA7 Olimpia Milano si trova ...

Basket - finale scudetto : Milano stoppa Trento e va sul 3-2 : Dettagli. Che danno a Milano il match point dopo una gara tiratissima , 91-90 il finale, , segnata ancora una volta da un strepitoso Shields , 17 punti in meno di 4 minuti, . Ma contano di più di due ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : gara-5 è uno spettacolo! Milano batte una Trento mai doma : decide Goudelock! : Spettacolare. Solo così si può definire gara-5 della Finale Scudetto andata in scena questa sera al Forum di Assago. L’Olimpia Milano vince 91-90 e venerdì avrà il primo match point sulla racchetta, da giocare però in trasferta. La partita è stata un susseguirsi di emozioni, una lotta all’ultimo colpo che alla fine ha visto prevalere l’EA7. A prendersi la copertina è Andrew Goudelock, anche stasera decisivo, ma in difesa: la ...

Basket - “battaglia-5” è di Milano : finale pazzesco - l’Olimpia è sul 3-2 ma Trento non molla! : Basket, Milano e Trento questa sera si sono date battaglia in una splendida gara-5 della serie di finale Milano e Trento hanno dato vita all’ennesima gran bella gara di questa finale. Gara-5 in quel di Milano è stata vinta dall’Olimpia, rispettando il fattore campo, al termine di una lotta davvero serratissima. Trento però ha dato battaglia eccome, giocando 40 minuti quasi perfetti e rendendo la vita complicatissima a Piangiani e ...

LIVE Milano-Trento - gara-5 Finale A1 Basket in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino, gara-5 della Finale Scudetto di Serie A. La serie torna al Mediolanum Forum di Assago sul 2-2, dopo che entrambe le formazioni hanno vinto le loro coppie di partite in casa (gara-1 e gara-2 per Milano, gara-3 e gara-4 per Trento). Nella storia delle finali scudetto al meglio delle 7 gare, questa sequenza si è verificata, prima d’ora, per tre ...

