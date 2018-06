Baseball – Gara 1 | il resoconto delle partire del venerdì sera

sportfair

(Di sabato 16 giugno 2018) Sono andate in scena le partite deldel primo turno di ritorno del campionato italiano, ecco i risultati Riparte col piede giusto da Padova la UnipolSai Bologna dopo la delusione in Champions Cup, superando il Tommasin con un risoluto 10-4, che porta la firma della potenza di Osman Marval, autore del fuoricampo da 2 punti che ha dato il via al decisivo sesto attacco, e di Raul Rivero, il quale porta a 5 vittorie e nessuna sconfitta il suo record in stagione. La coppia Casanova-Lugo è decisiva nella vittoria del Parmaclima sul Nuova Città di Nettuno per 4-1, mentre a brillare in attacco sono Koutsoyanopulos, che chiude a 3 su 4 con 1 RBI, e Stefano Desimoni, addirittura perfetto a 4/4. Risultati Tommasin Padova-UnipolSai Bologna 4-10 Parmaclima-Nuova Città di Nettuno 4-1 Classifica UnipolSai Bologna (14-1) .933; Rimini(11-3) .786; Parma Clima (10-5) .667; Nuova Città di ...