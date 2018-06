ilmessaggero

: Imprenditore non paga Iva,assolto in II grado: vanta credito da Enti #bari - MediasetTgcom24 : Imprenditore non paga Iva,assolto in II grado: vanta credito da Enti #bari - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #bari, #imprenditore assolto dall'accusa di #evasione fiscale: i Comuni gli devono 40 milioni - TerlizziGerardo : RT @ilmessaggeroit: #bari, #imprenditore assolto dall'accusa di #evasione fiscale: i Comuni gli devono 40 milioni -

(Di sabato 16 giugno 2018) Non avrebbe pagato le imposte perché non incassava le fatture daiper conto dei quali gestiva il servizio di raccolta rifiuti. La Corte di Appello diha'perché il fatto non ...