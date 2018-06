Bari calcio | decisa ricapitalizzazione

Bari - "Un calcio alla droga" : presentato il programma di incontri sportivi benefici : L'amministrazione, in seguito ai recenti episodi di cronaca accaduti in città e legati al traffico degli stupefacenti, appoggia e sostiene questa importante campagna di sensibilizzazione, che si è ...

Calcio - Serie B 2018 : confermata la penalizzazione al Bari. Il Cittadella giocherà in casa il turno preliminare dei play-off : Ora è definitivo: la Corte d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Bari avverso la penalizzazione di due punti comminata per irregolarità amministrative. A gongolare è il Cittadella, che scavalca i pugliesi in classifica arpionando il sesto posto, mentre i pugliesi scendono al settimo. Ciò comporta una variazione nel turno preliminare dei play-off, rinviato, proprio per questa vicenda, di una settimana: sarà il Cittadella, e non il ...

Calcio - scontro in Lega tra Bari e Cittadella sulla sfida play off 'Prima si decida su penalizzazione' : Dura reazione del Bari alla richiesta del Cittadella di rinviare la sfida dei play off della serie B contro la squadra pugliese, in attesa dell'esito del deferimento a cui è sottoposto il club del ...

Calcio femminile : Pink Bari-Ravenna Woman 3-2 - le pugliesi si aggiudicano lo spareggio salvezza. Le romagnole retrocesse in B : Potremmo definirlo il fine settimana degli spareggi, quello che ci apprestiamo a vivere in questo weekend, per il Calcio femminile nostrano. Domani sera andrà in scena al “Silvio Piola” di Novara la super sfida tra Brescia e Juventus, che assegnerà lo Scudetto, ma quest’oggi allo “Galileo Speziale” di Montesilvano (Pe) Ravenna Woman e Pink Bari si sono giocate il pass per i play-out ed evitare la retrocessione in Serie B. Un ...