Banche | il mercato delle perizie e la debolezza degli imprenditori che ci cascano

(Di sabato 16 giugno 2018) Il rinvio a giudizio dei soci della Sdl Centrostudi apre lo scenario per un ragionamento più ampio. La società bresciana, secondo l’accusa, grazie ad una struttura di marketing piramidale, ha agganciato migliaia die semplici cittadini convincendoli (ma, molto spesso, non tramite i suoi legali) a fare causa contro gli istituti di credito sulla base diinattendibili vendute dalla stessa società. Cause in diversi casi finite male, a volte anche con condanne per lite temeraria a chi le aveva intentate. E’ solo responsabilità dei presunti truffatori o c’è anche un concorso di colpache, trincerandosi dietro l’ormai insopportabile ricorso alla “ignoranza in materia”, manifestano, anche in questo caso, una arretratezza manageriale e gestionale e una resistenza al cambiamento? Negli ultimi dieci anni, quelli della progressiva crisi che ha investito tutti ...